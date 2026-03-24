Sommarjobb som personlig assistent (Flen-Sparreholm)
2026-03-24
Vi söker sommarvikarier för vår vistelse på torpet under hela juli. Mellan Flen och Sparreholm.
Huvudpersonen är en 32-årig kvinna som har assistans dygnet runt som stöd för sin epilepsi.
Du kan välja att jobba 12 timmars pass, eller 24-timmars pass (max 8 nätter pga jour) under juli. Vi är flexibla.
Jobbet går ut på att tillsammans med huvudpersonen göra aktiviteter, som att gräva, sköta odlingar, fixa mat, diska, spela kort, med mera. Även att vara tillgänglig när huvudpersonen gör sina egna intressen som korsord, kakuro och att läsa sina böcker.
Du börjar med att gå dubbelt med en av våra mest erfarna assistenter, som jobbat med oss i snart åtta år. Vi kan även lägga dubbelassistans för att åka och fika eller ta en skogspromenad. Familjen vistas på torpet under juli så du har stöd. Du äter med oss, och vi arbetar ihop kring det praktiska. Måltider intas oftast ute.
Huvudpersonen har också mycket egen tid för egna intressen i "sin" sovstuga, där både hon och assistenten sover.
Vi söker dig som är:
• ansvarsfull, nyfiken och öppen för att bidra till livskvaliteten hos vår huvudperson, som älskar att spela kort - och är vass på det
• har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent, är lugn och stabil
• du behöver kunna svenska för att vi ska undvika missförstånd
Vi utgår ifrån att du har körkort, eller raska ben (3 km att gå från bussen).
Du får fast timlön, med jour- och ob-tillägg enligt avtalet Fremia-Kommunal. HDA ab är med i Fremia och följer kollektivavtalet.
OBS! Enbart kvinnliga sökanden! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
via e-post
E-post: info@heladigassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "härligt sommarjobb". Omfattning
Dette är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hela Dig Assistans Stockholm AB
(org.nr 556887-8374) Jobbnummer
9815096