Sommarjobb som personlig assistent - aktiv 15-årig kille i Emmaljunga
2026-04-27
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad - och samtidigt får ett aktivt och varierande arbete?Vi söker nu sommarvikarier till en glad och energisk 15-årig kille i Emmaljunga.
Du arbetar alltid tillsammans med en kollega då dubbelassistans finns all vaken tid.
Om uppdraget15-årig kille med autism och intellektuell funktionsnedsättning
Saknar eget tal och behöver stöd i kommunikation, struktur och övergångar
Arbetet utgår från hemmet
Han älskar att vara ute och vara aktiv, till exempel genom utflykter i skogen, men uppskattar även lugnare stunder hemma som att lägga pussel.
Arbetstider (sommar)Vardagskvällar: 16:30-20:00
Helger:08:00-17:00
11:00-20:00
Det finns även möjlighet att arbeta journätter på helger.
Under delar av sommaren, när han är hemma från fritids, tillkommer även dagpass på vardagar.Under vecka 29 samt delar av vecka 30 finns även möjlighet att arbeta journätter, i likhet med helger.
Vi söker dig somÄr trygg, lugn och tålmodig
Trivs med ett aktivt arbete
Har erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete (meriterande)
Gärna har kunskap om autism och lågaffektivt bemötande
Har B-körkort (krav) - familjen bor på landet
Inte är pälsallergiker - familjen har hund
Anställning & villkorSommarvikariat med möjlighet till förlängning
Arbetspass enligt ovan, med möjlighet till fler pass under sommaren
Arbetsplats: Emmaljunga med omnejd
Lön och villkor: Enligt avtal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande

Publiceringsdatum
2026-04-27
Skicka din ansökan snarast och ange vilka tider du kan arbeta under sommaren.
Kontakt vid frågor:
Björn - bjorn.andreasson@handihand.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening
302 45 HALMSTAD
För detta jobb krävs körkort.
