Sommarjobb som personlig assistent - aktiv 15-årig kille i Emmaljunga
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm
2026-06-24
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Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör verklig skillnad - samtidigt som du får ett aktivt och varierande arbete?
Vi söker nu sommarvikarier till en glad och energisk 15-årig kille i Emmaljunga. Just nu finns störst behov under vecka 30, men det finns även möjlighet att arbeta fler pass under sommaren. För rätt person finns dessutom möjlighet till en fast helgtjänst efter sommaren.
Du arbetar alltid tillsammans med en kollega eftersom dubbelassistans finns under all vaken tid.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med en 15-årig kille med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Han saknar eget tal och behöver stöd i kommunikation, struktur och vid övergångar mellan olika aktiviteter.
Arbetet utgår från hemmet i Emmaljunga och innebär ett aktivt vardagsliv. Han tycker mycket om att vara ute - exempelvis på utflykter i skogen - men uppskattar också lugnare aktiviteter hemma, som att lägga pussel.
Arbetstider
Arbetstiderna varierar beroende på veckodag och verksamhetens behov.
Exempel på arbetspass:Vardagskvällar: 16.30-20.00
Helger och lediga dagar under vecka 29-30: 08.00-19.00 eller 08.00-20.00
Nattpass: 19.00-08.00 (inklusive 6,75 timmar jour)
Det finns även möjlighet att arbeta längre pass eller dygnspass, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att samla fler arbetstimmar.
Vi söker dig somÄr trygg, lugn och tålmodig
Trivs med ett aktivt arbete
Har erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete (meriterande)
Har kunskap om autism och lågaffektivt bemötande (meriterande)
Har B-körkort (krav) eftersom familjen bor på landet
Inte är pälsallergiker då familjen har hund
AnställningSommarvikariat
För rätt person finns möjlighet till en fast helgtjänst efter sommaren
Lön enligt kollektivavtal
Tillträde enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpandePubliceringsdatum2026-06-24Så ansöker du
Skicka din ansökan så snart som möjligt och ange gärna vilka veckor och tider du kan arbeta.
Kontakt vid frågor:
Björn Andreasson - bjorn.andreasson@handihand.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening
Stationsgatan 30 (visa karta
)
302 45 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9977381