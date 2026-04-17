Sommarjobb som parkarbetare i Tierp start omgående (heltid, utomhusjobb)
2026-04-17
Sommarjobb i Tierp - start omgående (heltid, utomhusjobb)
Längd på uppdrag:
Från ca 4 veckor upp till hela säsongen för den som kan och vill (maj-oktober)
Vi söker nu flera personer som vill jobba utomhus i Tierp med start omgående. Det här är ett fysiskt jobb där du är ute hela dagarna - perfekt för dig som gillar att röra på dig och vill jobba direkt.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Gräsklippning och trimning
Skräpplockning och tömning av papperskorgar
Enklare skötsel av parker och utemiljö
Vi söker dig som:
Har B-körkort för manuell bil
Klarar av fysiskt arbete utomhus
Är pålitlig och kan jobba heltid
Kan börja inom kort
Meriterande (men inget krav):
Erfarenhet av park-, trädgårds- eller byggarbete
Arbete på väg (APV) - annars hjälper vi dig att ordna det snabbt online
Det viktigaste för oss:
Att du vill jobba, är pålitlig, flexibel, dyker upp i tid och gör ett bra jobb!
Arbetsplats:
Arbetsområdet omfattar olika platser inom Tierps kommun.
Omfattning:
Heltid, dagtid (vardagar)
Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information till sales@letsgig.com
. Urval och intervjuer görs löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDRP spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: sales@letsgig.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb Parkarbetare Tierp". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hos vår kund i Tierp Jobbnummer
9862254