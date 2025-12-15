Sommarjobb som Orderadministratör till global kund i Västerås
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västerås
2025-12-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en administrativ och koordinerande roll där du är en viktig länk mellan inköp, leverantörer och interna funktioner? Vi söker nu någon som trivs med struktur, noggrannhet och samarbete för ett jobb med högt tempo och tydliga processer
I rollen som orderadministratör arbetar du med administration kopplad till inköp, orderhantering och leveranser. Du stöttar inköps- och verksamhetsteamet i det dagliga arbetet och säkerställer att information, beställningar och uppföljning sker korrekt och i tid.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
• Administrering av inköpsorder och kund-/internorder i affärssystem
• Uppföljning av leveranser, bekräftelser och avvikelser
• Kontakt och dialog med leverantörer samt interna intressenter
• Hantering av prisuppgifter, artikelinformation och orderdata
• Stöd i fakturahantering och enklare uppföljning
• Dokumentation och arbete enligt etablerade processer och rutiner
Du arbetar i nära samarbete med inköp, logistik, ekonomi och andra verksamhetsnära funktioner.
DETTA SÖKER VI
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
• Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
• Serviceinriktad och kommunikativ
• Självständig men trivs med att arbeta i team
• Ansvarstagande och van att hantera flera uppgifter samtidigt
• Lösningsorienterad och flexibel i ett föränderligt arbetsflödePubliceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
• Erfarenhet av administrativt arbete inom order, inköp eller logistik
• God systemvana och erfarenhet av affärssystem (t.ex. ERP)
• Förmåga att arbeta strukturerat med detaljer och uppföljning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i teknisk, industriell eller produktionsnära verksamhet
• Erfarenhet av inköps- eller leverantörsadministration
• Kunskap om orderflöden, leveransvillkor och fakturaprocesser
• Erfarenhet av Excel eller liknande verktyg för uppföljning
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Du är välkommen att söka även om du inte uppfyller alla krav. För oss är ordningssinne, engagemang och viljan att bidra till ett fungerande flöde minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Omfattning & uppdragstid
Tjänsten är på heltid och sträcker sig mellan sen vår/tidig sommar och slutet av sommaren, men chans till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stora Gatan 44A (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9645827