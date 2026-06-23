Sommarjobb som miljöarbetare med C-körkort och YKB till Svenljunga
Nordisk Återvinning Service AB / Fordonsförarjobb / Svenljunga Visa alla fordonsförarjobb i Svenljunga
2026-06-23
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, Borås
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eller i hela Sverige
Vill du ha ett socialt, aktivt och viktigt jobb? Vi söker dig som vill jobba nu i sommar som renhållningsarbetare, som kommer att trivas med att köra en sopbil och har C-körkort och giltigt YKB.
Nordisk Återvinning Service AB ansvara för avfallsinsamlingen i Sveljunga och Tranemo där komunerna också är uppdragsgivare och samarbetspartner. Som chaufför hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter insamling av hushållsavfall, återvinningsmaterial och transport av avfallet. Du ska gilla fysiskt arbete utomhus då arbetet till största delen är utanför bilen.
Varför ska du välja ett jobb på Nordisk Återvinning Service AB och inom avfallshantering? Hos oss får du ett aktivt och givande jobb på en stor lastbil. Detta är en relativt fri position, du blir din egen chef på bilen. Det betyder att du arbetar självständigt och känner dig bekväm med att ha kontroll över din bil och rutt. Du är noggrann i ditt arbete, punktlig i tid och låter dig inte stressas av en hög arbetstakt. Dessutom tar du HMS på allvar och kör sopbilen på ett förnuftigt och säkert sätt. Hos oss kommer du att vara en del av ett motiverat team som är engagerat i att leva upp till företagets värderingar; Omtänksam, Engagerad, Samarbetsvillig, Modig.
Nordisk Återvinning Service AB är stolta insamlare avfall och som miljöarbetare hos oss blir du en viktig del av en samhällsnyttig organisation.
Vi jobbar måndag till fredag från 06:00 till 15:00 och har ledigt på helgerna. I vissa fall, som under krävande körförhållanden samt på helgdagar och röda dagar, ingår viss övertid och kvällsarbete. Tjänsten är en behovsanställning då vi har extra behov nu på sommaren, deltid men kan bli heltid under vissa perioder. Finns stor chans till förlängning och fast tjänst framöver.
Du bör bo lokalt kring SveljungaPubliceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Insamling av hushållsavfall och återvinningsmaterial.
Hantering av fordonsdatorer
Avvikelserapportering
Daglig underhåll/kontroll av fordon
Du ansvarar för att din tilldelade tur genomförs med god kvalitet och hög servicegrad Kvalifikationer
C-körkort och erfarenhet av att köra tunga fordon
YKB
Språk svenska Dina personliga egenskaper
Som person är du fokuserad, lösningsorienterad, kreativ och engagerad.
Du tar stort ansvar och gillar att arbeta tillsammans i team i en fysisk roll.
Placering
Svenljunga
Anställningsform
Behovsanställning deltid Tillträde
Tillträde omgående, sök redan idag, tjänsterna tillsätts löpande.
Vi går under miljöarbetareavtalet.
Vår värdegrundPå Nordisk Återvinning Service är det alltid viktigt att våra medarbetare mår bra och trivs tillsammans oavsett roll. Vi är ett härligt gäng kollegor och vårt framgångsrecept består av gott samarbete, god kvalitet och kundfokus. Vi ser lösningar, inte problem. Kunden står i fokus och vi gör gärna det lilla extra för att förgylla både kundernas och vår uppdragsgivares vardag. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Inför ev anställning genomför vi referenstagning och bakrundskontoll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Nordisk Återvinning Service AB
(org.nr 556873-4338)
512 50 SVENLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NG Nordic - Nordisk Återvinning Service AB Kontakt
Driftledare
Pia Björtén pia.bjorten@nordiskatervinning.se Jobbnummer
9975359