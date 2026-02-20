Sommarjobb som metadataregistrering och verktygsdokumentation
På Trafikverket är du med och bidrar till ett samhälle som fungerar - idag och i framtiden. Genom vårt arbete med infrastruktur påverkar vi människors vardag i hela Sverige.
Som sommarjobbare hos oss får du värdefull arbetslivserfarenhet, knyter nya kontakter och skaffar referenser, samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och idéer. Varmt välkommen med din ansökan!
Sommarjobb som metadataregistrering och verktygsdokumentationPubliceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Vår enhet ansvarar för att strukturera upp, beskriva och tillgängliggöra öppna data. De öppna data vi arbetar med är information om vägar och järnvägar. Det kan röra sig om till exempel hur fort och hur tungt man får köra på en viss väg, eller vilka bandelar en järnväg har.
Just nu har vi ett pågående projekt där vi på Trafikverket implementerar ett metadatahanteringsverktyg som hjälper oss att beskriva våra öppna data. Metadata är ""data om data"" och finns bland annat till för att användare av data lättare ska hitta data och kunna avgöra vilka data som är relevanta för deras behov.
Huvuduppgifterna i tjänsten kommer att vara att
samla in data från olika system och dokument
bearbeta data (kategoriseringar, dataextrahering, trimning)
registrera metadatauppgifter enligt instruktioner och i enlighet med metadatastandarder
kvalitetsgranska innehåll och form för metadatauppgifterna
revidera, strukturera och lägga in (och vid behov skapa) utbildningsmaterial i vår kunskapsportal för metadata
identifiera förbättringsmöjligheter samt avrapportera resultat.
De du framförallt kommer att samarbeta med på vardaglig basis är Samordnande utredare för dokumentation och metadata samt Krav- och kundsamordnare. Även andra informationsspecialister kommer att behöva konsulteras i olika frågor gällande metadata.
Som stöd i ditt arbete kommer du att få tydliga instruktioner och vägledning samtidigt som du förväntas ta egna initiativ och gärna komma med förslag och nya idéer.
Övrig information
Tidsperiod för sommarjobbet: 2026-06-08 - 2026-08-10.
Varje sommarjobb annonseras separat. Det innebär att du behöver söka varje sommarjobb som du är intresserad av. Om du uppfyller kraven kan du bli aktuell för flera sommarjobb och därmed bli kontaktad av flera olika chefer för intervju.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade urvalstester. Inbjudan till tester skickas via e-post efter att ansökningstiden har gått ut. För att inte missa viktig information är det därför viktigt att du regelbundet kontrollerar din inkorg samt skräppost/spam. Utskicken skickas vanligtvis från noreply@heroma.se
Urval till intervju baseras på kraven i annonsen och resultaten från urvalstesterna.
Vi arbetar för en öppen och inkluderande kultur där mångfald värdesätts. För att säkerställa en likvärdig, objektiv och träffsäker rekryteringsprocess använder vi webbaserade tester, där alla kandidater bedöms utifrån samma förutsättningar.
Placeringsort för sommarjobbet är Malmö.
Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi ser att du som söker har
pågående högskole- eller universitetsutbildning inom GIS, kulturgeografi, samhällsplanering eller naturgeografi där du läser termin 5 eller 6
goda kunskaper i Office-paketet
goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i tal och skrift
erfarenhet av GIS
erfarenhet av arbete med strukturerade metadata.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
