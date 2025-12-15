Sommarjobb som Materialoperatör till produktionsnära logistik
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Västerås Visa alla lagerjobb i Västerås
2025-12-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en strukturerad och säkerhetsfokuserad industrimiljö där logistik är en avgörande del av produktionen? Vi söker nu en materialoperatör, där du tillsammans med teamet säkerställer att produktionen förses med rätt material i rätt tid.
Rollen passar dig som trivs med ett praktiskt arbete, högt tempo och tydliga processer - och som vill vara en del av ett globalt industriföretag där säkerhet, kvalitet och samarbete står i fokus.
I rollen som logistikoperatör arbetar du med hantering av material, komponenter och färdiga eller halvfärdiga produkter i lager och mellan lager och produktionslinjer.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
• Hantering av inkommande och utgående material
• Försörjning av produktionslinjer med rätt material enligt plan
• Transport av halvfabrikat och färdiga produkter inom produktionen
• Lagerarbete och inventering för att säkerställa korrekta lagersaldon
• Truckkörning enligt gällande rutiner
• Arbete enligt fastställda arbetsflöden, standardprocesser och säkerhetsföreskrifter
Du arbetar i en produktionsnära miljö där ordning, noggrannhet och säkerhet är avgörande för ett effektivt flöde.
DETTA SÖKER VI
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
• Ansvarstagande och noggrann
• Strukturerad och trivs med rutiner
• En lagspelare som samarbetar väl med både logistik och produktion
• Säkerhetsmedveten och kvalitetsfokuserad
• Flexibel och lösningsorienterad i ett högt arbetstempoPubliceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
• Giltigt truckkort: A1-A4 samt B1-B4
• Erfarenhet av truckkörning i lager- eller produktionsmiljö
• Förmåga att arbeta enligt instruktioner och säkerhetsrutiner
• Grundläggande förståelse för lager- och materialflöden
Meriterande:
• Truckkort D1
• Erfarenhet av arbete i produktionsnära logistik
• Erfarenhet av arbete enligt standardiserade processer i industrimiljö
En typisk arbetsdag kan innehålla:
• Plock och transport av material till produktionslinjer
• Truckkörning enligt planerade flöden
• Uppföljning av lagersaldon och rapportering av avvikelser
• Samarbete med produktionspersonal för att säkerställa materialtillgänglighet
• Arbete med ordning, reda och säkerhet i lager och produktionsytor
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Tveka inte att söka även om du inte uppfyller alla meriterande krav. Rätt inställning, ansvarstagande och vilja att bidra till ett fungerande team är minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Detta är ett sommarjobb med start i slutet av våren-början av sommaren och sträcker sig sommaren ut och det finns chans för förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stora Gatan 44A (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9645826