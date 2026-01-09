Sommarjobb som Livsmedelsarbetare i Sköllersta
2026-01-09
Matglädje varje dag Älskar du mat? Då har du kommit till rätt ställe. Hos oss på Atria finns ett gemensamt matintresse som genomsyrar hela organisationen. Vi tror på Good Food Better Mood och skapar tillsammans matglädje varje dag. Vill du dela den glädjen och jobba nära välkända & omtyckta varumärken som Lönneberga, Lithells och Ridderheims? Kom och jobba med oss på Atria!
Vi söker ett stort antal sommarjobbare till vår livsmedelsproduktion i Sköllersta
Vi jobbar med att tillverka charkuteriprodukter med hög kvalitet av kända varumärken. Arbetet innebär att på olika sätt tillverka eller förpacka våra goda produkter i vår fabrik i Sköllersta tillsammans med över 450 andra kollegor.
Dina arbetsuppgifter kommer exempelvis att vara någon eller några av följande:
• Väga upp recept
• Tillreda smet
• Tillverka korv
• Tillverka hamburgare
• Jobba vid våra steklinjer
• Förpacka våra produkter
Vem vi letar efter.
Vi söker nu ett stort antal nya kollegor som är minst 18 år, vilket är lagkrav för att köra våra maskiner, och självklart gillar gott samarbete och god mat! För att vi ska trivas tillsammans bidrar du till vårt team genom att vara ansvarsfull, flexibel och gillar ett högt tempo. Vi prioriterar alltid glädje i vår fabrik och hög arbetsmoral är en självklarhet hos oss. Din säkerhet är mycket viktig och vi arbetar enligt tydliga drift- och säkerhetsinstruktioner. I livsmedelsbranschen är hygien och kvalitet oerhört viktiga områden. Med tanke på att vi jobbar med livsmedel så behöver man också vara bekväm med att jobba i en kyld miljö.Publiceringsdatum2026-01-09Kvalifikationer
• Körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till jobbet om du inte bor i Sköllersta. Kollektivtrafiken passar inte våra arbetstider.
• Att hantera det svenska språket obehindrat i tal och skrift av säkerhetsskäl.
• Ha fyllt 18 år pga lagkrav för att köra maskiner.
• Vara noggran vad gäller säkerhet och hygien för din egen skull och våra livsmedel.
• Kunna jobba skift, dag och kväll.
• Att ha de fysiska förutsättningarna för att jobba med kroppen.
Meriterande
Erfarenhet av Livsmedelsproduktion.Övrig information
Start: Olika startdatum, mars till juni. Eventuellt introduktion tidigare enligt överenskommelse.
Anställning: Säsongsanställning.
Placeringsort: Sköllersta
Ansökningsperiod: Löpande rekrytering, men sista ansökningsdag 260329.
Endast ansökan via bifogad länk mottages.
Vid frågor kontakta någon av HR Generalisterna, andreas.zetterman@atria.com
och sofia.rehnwall@atria.com
Bli en del av matglädjen
Hos oss på Atria finns ett gemensamt matintresse som genomsyrar hela organisationen. Vi tror på Good Food Better Mood och skapar tillsammans matglädje varje dag. Vill du dela den glädjen och jobba nära välkända & omtyckta varumärken som Lönneberga, Lithells och Sibylla? Varmt välkommen med din ansökan!
Visstidsanställning Ersättning
