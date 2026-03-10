Sommarjobb som lagermedarbetare på Santa Maria
Adecco Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Mölndal
Om tjänsten
Vi söker nu engagerade och drivna lagermedarbetare för sommarjobb till Santa Marias kryddfabrik i Mölndal. Som lagermedarbetare kommer du att ha en viktig roll i den dagliga driften, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar truckkörning och att förse produktionen med material. Du kommer även att arbeta i affärssystemet Microsoft AX för att hantera lagerflöden och material.
Detta är ett sommarjobb på heltid som pågår under hela sommarperioden, med önskad start i maj fram till vecka 33.
I rollen som lagermedarbetare kommer dina arbetsuppgifter vara varierande och inkludera följande:
• Truckkörning (skjutstativ)
• Säkerställa att produktionen alltid har nödvändigt material
• Arbete i affärssystem och hantera beställningar
• Åtgärda eventuella störningar
• Provtagning
• Lasta och lossa lastbilar
• Stödja driften av palletering
Arbetet är förlagt till tvåskift måndag till fredag, där förmiddagsskiftet är mellan 06.50 och 15.00 (fredagar till 14.40) och eftermiddagsskiftet mellan 15.00 och 23.30 (fredagar till 19.10). Tjänsten innebär en konsultanställning hos Adecco, men du kommer att utföra ditt arbete hos Santa Maria i Mölndal.
Om dig
Vi söker dig som är positiv, ansvarsfull och noggrann med ett skarpt öga för detaljer. Du har ett starkt säkerhetstänk och tar gärna egna initiativ inom ditt ansvarsområde. Eftersom arbetet innebär kvällsarbete ungefär var sjätte vecka är det viktigt att du är flexibel och trivs med varierande arbetstider.
Viktigt för tjänsten är:
• Truckkort A1-A4 och B1-B4 enligt TLP10
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i affärssystem
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete och truckkörning (främst skjutstativ)
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av livsmedelsproduktion
• Tidigare erfarenhet som process/maskinoperatör
• Tidigare erfarenhet av affärssystemet Microsoft AX
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Sista ansökningsdag är 9/4-2026. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi uppmuntrar därför att du skickar in din ansökan omgående.
Om Paulig
Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco och Zanuy. Pauligs omsättning uppgick 2022 till 1.1 miljader euro. Företaget har 2 300 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet "For a life full of flavour".
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Enna Dedagic via enna.dedagic@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
