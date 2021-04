Sommarjobb som lagerarbetare till Momentum Group Services i Alin - Eterni Sweden AB - Lagerjobb i Alingsås

Prenumerera på nya jobb hos Eterni Sweden AB

Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Alingsås2021-04-07Eterni Sweden söker orderplockare för sommaren till Momentum Group Services i Alingsås. Vi ser att du som söker tjänsten har truckkort och drivs av att arbeta mot uppsatta mål. Passar detta in på dig kan vi ha den perfekta tjänsten till dig!2021-04-07Som lagerarbetare kommer du arbeta på ett stort och fräscht lager i Alingsås med varierande arbetsuppgifter. Arbetet innebär främst godshantering, orderplock, truckkörning och sortering. Du arbetar dagligen med att självständigt plocka order med hjälp av plocktruck utifrån en plocklista. Du arbetar mestadels enskilt men ingår i ett team på avdelningen.Tjänsten är ett sommarjobb och har start vecka 24 och pågår fram till vecka 28 med chans till förlängning. Arbetat är förlagt under vardagar klockan 07-16 eller 09-18.I din roll som lagerarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:OrderplockTruckkörningSorteringPERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONERVi söker dig som har truckkort A+B och gärna D1 behörighet. Har du erfarenhet av lagerarbete eller liknande ser vi detta som meriterande men inget krav. Det är viktigt att du är driven, trivs med att arbeta mot uppsatta mål och arbeta i högt tempo. Vidare ser vi att du är en person med hög arbetsmoral samt är noggrann, självgående, kvalitetsmedveten och flexibel.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och vi ser gärna kvinnliga sökande.ÖVRIG INFORMATIONTjänsten som orderplockare är ett konsultuppdrag på heltid och med tillsättning omgående. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Momentum Group Services.Momentum Group Services i Alingsås är en ledande leverantör av industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster till industri- och byggsektorn i Norden. De geografiska huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Finland.Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Linus Rundberg på.Ansök genom att registrera dig på Eterni.se och sök tjänsten. Ansökningar via mail hanteras inte.VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!Sista dag att ansöka är 2021-05-19Eterni Sweden AB5676923