Sommarjobb som lagerarbetare till bygg- och järnhandel i Karlstad!

2026-02-27


Har du intresse för byggbranschen och söker ett sommarjobb? Är du dessutom en social och framåt person som är service ut i fingerspetsarna? Då kan det vara just dig vi söker till tjänsten som lagerarbetare - sök redan idag!

OM TJÄNSTEN

Academic Work söker lagerarbetare till vår kund i Karlstad. Du kommer att täcka upp för ordinarie personal under v.24-32, med start för upplärning i slutet av maj. För rätt person finns möjligheten till fortsatt arbete på deltid även under hösten. Du kommer arbeta på lagret med att plocka ordrar, lossa och lasta material och sköta kundbemötande på brädgården. I rollen ingår det även att ta emot och stämma av varor och gods samt även köra ut varor till kunder vid behov. Som person är du serviceinriktad och sätter alltid kunden i fokus. Du är social, framåt och har lätt för att samarbeta med andra. Du kommer att få upplärning av dina kollegor och introduceras i arbetet med tillhörande genomgång av deras produkter och sortiment.

ARBETSUPPGIFTER

2026-02-27

Dina arbetsuppgifter
• Plocka ordrar
• Lossa och lasta material
• Kundbemötande på brädgården

VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå och har minst ett år kvar av dina studier
• Har truckkort (motviktstruck)
• Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• Har B-körkort

Det är meriterande om du har
• Byggerfarenhet

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande

Övrig information
• Start: v.24
• Arbetstider: Måndag till fredag: 7.00 - 16.00 eller 9.00 - 18.00 och lördagar: 9.00 - 13.00 (cirka varannan helg).
• Placering: Skattkärr, Karlstad.
• Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15112540".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se

Arbetsplats
Academic Work

Jobbnummer
9766714

