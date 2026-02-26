Sommarjobb som kundservicemedarbetare - LF Skadedjursbekämpning
2026-02-26
Brinner du för att ge god service och skapa trygga kundupplevelser? Då kan det vara dig vi söker för att stärka vårt kundserviceteam i Göteborg i sommar!
Arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare under sommaren är din främsta uppgift att ta emot samtal och mejl från kunder som behöver hjälp med skadedjursproblem. Du är den första kontakten för våra kunder och ansvarar för att skapa arbetsordrar till våra tekniker, som sedan hjälper kunderna på plats.
Vem är du?
Eftersom kundkontakten och kundens upplevelse står i centrum för rollen är det viktigt att du har goda sociala färdigheter, är serviceinriktad och inger förtroende. Du behöver vara ansvarsfull, kunna planera ditt arbete och behålla lugnet samt vara professionell i mötet med kunden. Vi ser att du har minst gymnasieutbildning, god datavana och gärna erfarenhet från kundnära serviceyrken.
Mer information
Tjänsten är visstid under juni, juli, augusti och placeringsorten är Göteborg. Vi tillhandahåller branschspecifik utbildning inom områden som eventuellt saknas.
Rekryterande chef: Andreas Berntsson, 0733326167
HR-partner: Julia Harrysson, julia.harrysson@lansforsakringar.se
Facklig representant: Victor Nicklasson, 0765340461
Sista ansökningsdag:2026-03-26
Vår rekryteringsprocess
Du ansöker enkelt genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga CV. Vår rekryteringsprocess utgår ifrån ett fördomsfritt och kompetensbaserat arbetssätt och därför rekryterar vi utan personligt brev och med urvalsfrågor och två tester tidigt i processen. Intervjuer sker löpande med de som matchar kompetensprofilen bäst. Var uppmärksam på att mejlet med testerna kan hamna i din skräppost.
Har du skyddad identitet skickar du in din ansökan, märkt med annonstitel och ort, per post till: Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Vestagatan 6, 404 84 Göteborg. Skriv namn på HR-partnern för aktuell rekrytering på brevet.
I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller på slutkandidater för att få en helhetsbild av dig som kandidat och din lämplighet för den tjänst du sökt.
Välkommen med din ansökan idag!
Länsförsäkringar har i över 180 år verkat för sina kunder, som också är våra ägare, med marknadsledande försäkringslösningar. Genom vår starka lokala förankring och ambition att erbjuda helhetslösningar har vi successivt även byggt upp bankverksamhet och fastighetsförmedling. För drygt fem år sedan tog vi nästa steg genom att etablera ett gemensamt bolag för professionell skadedjursbekämpning, som idag ägs gemensamt av sju bolag inom Länsförsäkringar.
