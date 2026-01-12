Sommarjobb som gör skillnad - jobba inom vård & omsorg i Sjöbo kommun!
Vill du ha ett sommarjobb där du gör något viktigt på riktigt?
Där du får träffa människor, känna dig behövd och gå hem från jobbet med en bra känsla i magen?
Då kan ett sommarjobb inom Vård och omsorg i Sjöbo kommun vara helt rätt för dig!
Hos oss jobbar människor som bryr sig - på riktigt.
Vi finns till för äldre och personer med funktionsnedsättning och arbetar varje dag utifrån vår vision Ett Gott Liv Varje Dag.
Som sommarvikarie eller timvikarie blir du en del av ett team som stöttar varandra, lär sig tillsammans och har roligt på jobbet. Du behöver inte kunna allt från början - vi lär dig.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte!
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vård och omsorgsförvaltningen valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervjuPubliceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter och stödbiträden till sommarjobb, timanställning och kortare vikariat både före, under och efter sommaren.
Jobbet handlar om att göra vardagen bättre för andra människor.
Det kan till exempel innebära att du:
* Hjälper till med vardagliga saker som hygien, mat och städning
* Finns där som sällskap pratar, promenerar, skrattar
* Hjälper till vid aktiviteter och utevistelser
* Dokumenterar i våra system (vi visar hur!)
Du kan jobba inom:
* Särskilt boende för äldre som behöver stöd dygnet runt
* Hemtjänst hjälpa människor i deras egna hem
* LSS stöd till personer med funktionsnedsättning
Oavsett var du jobbar är din insats viktig!Kvalifikationer
Vem söker vi?
Du behöver inte ha jobbat inom vård tidigare, det viktigaste är vem du är.
Vad vi erbjuder;
* Anställning: Sommarjobb, timanställning eller månadsvikariat
* Arbetstid: Dag, kväll, natt och helg kan förekomma
* Sommarperiod: delar eller hela sommaren
Vi söker dig som:
* Är 18 år eller äldre
* Gillar att jobba med människor
* Är ansvarstagande, snäll och lyhörd
* Kan prata och skriva svenska
* Är nyfiken och vill lära dig nya saker
För hemtjänsten behöver du kunna cykla (körkort är ett plus men inget krav).
Vad vi kräver;
* Du behöver kunna jobba minst 4 veckor i sträck under sommaren
* För att jobba hos oss behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (beställ i god tid från polisens hemsida).
Har du utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg? Toppen!
Har du inte det? Inga problem vi ger dig introduktion.
ÖVRIGT
DIGITAL URVALSPROCESS
I den här rekryteringen använder vi en digital urvalsprocess där fokus ligger på din kompetens. Vi tar därför inte emot personligt brev. Säkerställ istället att ditt CV är uppdaterat. När du skickat in din ansökan kommer du få genomföra en digital intervju som är en grundläggande del av urvalet.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
