Sommarjobb som Försäkringshandläggare inom sjukersättning i Göteborg
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Göteborg Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Göteborg
2026-02-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Tjörn
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Telefoni, kundmöten och vägledning
Som försäkringshandläggare med inriktning telefoni jobbar du schemalagt med att svara på frågor om sjukersättning. De flesta frågorna kommer per telefon, men allmänna frågor kan också komma per mejl. Det ingår i ditt jobb att dokumentera i våra handläggningssystem enligt en given standard och med stöd av vägledande dokument. Du ingår i ett team där ni jobbar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av erfarenheter.
Som försäkringshandläggare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• har god kommunikativ förmåga
• arbetar på ett självständigt sätt, tar initiativ och ansvar.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av administrativt arbete
• har professionell erfarenhet av skriftlig och muntlig kommunikation
• har datorvana
• har kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har erfarenhet av arbete med inkommande telefoni.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-02-27Övrig information
Ett antal tjänster, särskild visstidsanställning. Du förväntas kunna arbeta 100% under sommaren mellan 1 juni-31 augusti, samt ca 50% (timanställning) vid obligatorisk introduktion under vecka 21 och 22. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Göteborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Gabriel Lejderman, 010-119 50 48 och Hanna-Klara Jobjörnsson 010- 118 30 49 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Maria Hjelmnér maria.hjelmner@forsakringskassan.se
, 010-114 08 92 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Susanne Ottosson, 010-119 27 84, Saco-S: Marie Ankarman 010-112 02 89, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 22 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen via telefon så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9766617