Sommarjobb som Försäkringshandläggare inom Föräldraförsäkringen i Uppsala
2026-02-02
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Nu söker vi försäkringshandläggare för sommarjobb med placering i Uppsala. Om du är studerande ser vi gärna att du har ett par terminer kvar av dina studier då det eventuellt finns möjlighet till arbete under terminerna.
Handläggning, kundkontakt och teamarbete
Som försäkringshandläggare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger individen förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. I arbetet ansvarar du för att göra utredningar utifrån gällande regelverk.
Du kontrollerar, rimlighetsbedömer och kompletterar uppgifter. Därefter fattar du beslut om ersättning samt verkställer beslutet. I arbetet har du viss kontakt med de sökande och försäkrade skriftligt och via telefon men också med till exempel arbetsgivare. I arbetet ingår att dokumentera och registrera relevant information kopplat till inkomna ärenden. Du ansvarar för att det görs en rättssäker och saklig bedömning i varje enskilt fall. Tjänsterna är inriktade mot handläggning av föräldraförsäkringen.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• är resultatinriktad och vill nå satta mål
• har god kommunikativ förmåga
• har förmåga att hantera IT-system i effektiva arbetssätt och flöden.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av arbete med kundmöten i en tempofylld och varierad miljö
• har arbetat med att fatta beslut som påverkar individer
• har vana att arbeta med repetativa arbetsuppgifter under tidspress.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-02-02Övrig information
Ett antal tjänster, särskild visstidsanställning. Du förväntas kunna arbeta heltid under sommaren mellan 1 juni-31 augusti med planerad obligatorisk introduktion under vecka 21 och 22. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Uppsala.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs

Kontakt
Chef: Zabina Sialis, 010-119 43 36 och Shawder Rashed, 010-114 32 34 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Jenny Fredriksson, jenny.fredriksson@forsakringskassan.se
ST: Therese Plantin, 010-119 22 35. Saco-S: Daria Memetovic, tel. 010-118 40 78. Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 22 februari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service.

Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss

Jobbnummer
