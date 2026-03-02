Sommarjobb som fältoperatör - Tillsammans för en Grönare Framtid!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Driftmaskinistjobb / Norrköping
2026-03-02
Är du på jakt efter ett spännande och meningsfullt sommarjobb där du får vara med och bidra till ett hållbart samhälle?
Vi på StudentConsulting söker nu fältoperatör till Lantmännen Biorefineries anläggning i Norrköping inför sommarsäsongen 2026. Detta är en fantastisk möjlighet att arbeta i en verksamhet som fokuserar på att förbättra resursanvändning och bidra till en grönare framtid - från jord till bord!
Vad du kommer att göra:
Som fältoperatör på Lantmännen Biorefineries kommer du att vara en viktig del i produktionen av drivmedelsetanol och proteinfoder. Du kommer att arbeta med att styra produktionsanläggningen mot uppsatta mål genom ständiga förbättringar och enklare underhåll.
Ditt arbete inkluderar bland annat att övervaka och styra produktionen från kontrollrummet, genomföra ronderingar och hålla anläggningen ren och effektiv enligt fastställda rutiner.
Du kommer också att vara en del av teamet som identifierar och löser tekniska problem och hjälper till att höja säkerheten på arbetsplatsen genom ditt proaktiva engagemang. Att bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö är en viktig del av din roll.
Varför detta jobb?
Gör skillnad: Du får vara med och bidra till en mer hållbar framtid genom att delta i Lantmännen Biorefineries viktiga verksamhet.
Utvecklingsmöjligheter: Du får möjlighet att utvecklas inom processindustri och få värdefull erfarenhet som kan vara en bra grund för framtida karriärmöjligheter.
Positiv arbetsmiljö: Vi värdesätter ett bra arbetsklimat där alla arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål.
DETTA SÖKER VI
Kvalifikationer och egenskaper:
För att denna roll är det en fördel men inget krav med en teknisk gymnasial utbildning eller en driftteknikerutbildning. Även erfarenhet från en liknande roll inom processindustri med skiftarbete är starkt meriterande, likaså erfarenhet av produktionsnära IT-system.
Du bör ha grundläggande datorkunskaper och förmåga att kunna förstå produktionsnära IT-system. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Vi söker en person som är:
Driven och initiativrik: Du vill utvecklas och har förmågan att ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Lösningsorienterad och noggrann: Du har ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet, och arbetar systematiskt.
En teamspelare: Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och tycker om att samarbeta.
Riskmedveten: Du har säkerheten i fokus och arbetar aktivt för att skapa en trygg arbetsmiljö.
Anställningens omfattning:
Detta är ett sommarjobb som sträcker sig från april/maj till slutet av augusti 2026, med möjlighet till förlängning beroende på avdelningens eventuella fortsatta behov. Rollen innebär skiftarbete, så du behöver vara beredd att arbeta på obekväma arbetstider.
Vill du vara med och skapa en hållbar framtid?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team på Lantmännen Biorefineries! Vi ser fram emot att höra från dig och vad just du kan bidra med i detta viktiga arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
