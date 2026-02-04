Sommarjobb som Ekonomiassistent till Svensk Cater
2026-02-04
Vill du sommarjobba som ekonomiassistent i en ledande grossistverksamhet i Örebro? Till Svensk Carter söker vi nu en social, noggrann och strukturerad ekonomiassistent som vill arbeta operativt med leverantörsfakturor och ekonomiadministration under sommaren. Rollen innebär praktiskt ekonomiarbete i ett team där du får en bred erfarenhet och är en viktig del av ekonomifunktionen.
Om Svensk Cater
Svensk Cater är en av Sveriges största grossister för uteätarmarknaden och har 15 lokala lager spridda från Luleå i norr hela vägen till Malmö i söder. Sortimentet är noggrant utvalt och anpassas efter varje lokal marknads behov, vilket innebär en blandning av internationellt erkända varumärken och produkter från lokala producenter. De levererar råvaror av hög kvalitet till alla typer av kök och strävar samtidigt efter att vara en flexibel partner som inte bara levererar produkter utan också skapar mervärde och erbjuder service av hög standard. Deras mission är tydlig: att göra det enkelt för deras kunder att servera hälsosam, inspirerande och ansvarsfullt producerad mat.
Mer information om Svensk Cater hittar du på deras hemsida.
Om rollen
Som ekonomiassistent hos Svensk Cater ligger huvudsakligt fokus på leverantörsfakturor. Du ansvarar för fakturor från både Örebro och Östersund, säkerställer att de stämmer mot inköpsordrar och hanterar frågor som kan uppstå. Utöver leverantörsreskontra ingår arbete med kundreskontra, bokföring av korttransaktioner samt annan administrativ hantering i ekonomisystemen Navision och Medius. Detta är en möjlighet att få praktisk erfarenhet av ekonomiarbete i en etablerad organisation och bidra till att ekonomifunktionen fungerar smidigt under sommaren.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera leverantörsfakturor för Örebro och Östersund
Besvara fakturafrågor
Bokföra transaktioner från kortterminaler i Örebro
Bevaka kundreskontra
Vi söker dig somStuderar ekonomi på eftergymnasial nivå
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande
Som person söker vi dig som är noggrann, självgående och ansvarstagande. Du vågar fråga för att säkerställa att saker blir rätt, söker kunskap och hittar lösningar när det behövs. Du trivs med att skapa struktur i ditt arbete, är analytisk och trygg i att arbeta självständigt, samtidigt som du samarbetar väl med andra och bidrar till en positiv stämning i teamet.
Om anställningenTjänsten är ett sommarvikariat på cirka fem veckor fördelat under juni och augusti. Upplärning sker successivt under våren, och exakt schema för upplärningen bestäms i samråd mellan parterna.
Arbetstider: kontorstider med viss flexibilitet
Placeringsort: Örebro
Kontaktperson: Linn Lindgren, Linn.lindgren@oio.se
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi arbetar med löpande urval. Annonsen kan komma att stängas innan tjänsten är tillsatt.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
