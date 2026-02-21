Sommarjobb som dikesprovtagare i Åsele med omnejd
Trafikverket / Anläggningsarbetarjobb / Umeå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Umeå
2026-02-21
På Trafikverket är du med och bidrar till ett samhälle som fungerar - idag och i framtiden. Genom vårt arbete med infrastruktur påverkar vi människors vardag i hela Sverige.
Som sommarjobbare hos oss får du värdefull arbetslivserfarenhet, knyter nya kontakter och skaffar referenser, samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och idéer. Varmt välkommen med din ansökan!
Sommarjobb som dikesprovtagare i Åsele med omnejdPubliceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Som provtagare arbetar du ute i fält tillsammans med kollegor. Ni förflyttar er med bil för att ta prover på dikesmassor. Arbetet genomförs enligt den metodik för insamling som Trafikverket följer.
Provets läge fastställs med hjälp av en app i telefonen och all insamlad information registreras i appen och förs vidare till en nationell vägdatabas. Under introduktionen får du utbildning av oss i hur appen används och hur arbetet ska genomföras. Du genomgår även utbildning i hur arbete på väg ska utföras på ett säkert sätt.
Utbildningen genomförs på annan ort under de tre första dagarna.
Som provtagare arbetar du över ett större geografiskt område. Tjänsten innebär därför resor med övernattning och arbete på annan ort under en stor del av tiden.
Övrig information
Tidsperiod för sommarjobbet: 2026-06-08-2026-08-07.
Varje sommarjobb annonseras separat. Det innebär att du behöver söka varje sommarjobb som du är intresserad av. Om du uppfyller kraven kan du bli aktuell för flera sommarjobb och därmed bli kontaktad av flera olika chefer för intervju.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade urvalstester. Inbjudan till tester skickas via e-post efter att ansökningstiden har gått ut. För att inte missa viktig information är det därför viktigt att du regelbundet kontrollerar din inkorg samt skräppost/spam. Utskicken skickas vanligtvis från noreply@heroma.se
Urval till intervju baseras på kraven i annonsen och resultaten från urvalstesterna.
Vi arbetar för en öppen och inkluderande kultur där mångfald värdesätts. För att säkerställa en likvärdig, objektiv och träffsäker rekryteringsprocess använder vi webbaserade tester, där alla kandidater bedöms utifrån samma förutsättningar.
#sommarjobbKvalifikationer
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som
har en pågående KY-, YH-, högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, naturvetenskap eller samhällsbyggnad, alternativt slutfört sådan utbildning 2024 eller senare
har körkort för manuellt växlad personbil
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har god fysik (dvs. kan vara ute hela dagen, gå i diken etc)
kan arbeta på annan ort under en stor del av perioden (vilket då inkluderar övernattningar)Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
