Sommarjobb som butikspersonal - K-Bygg Sundsvall (heltid)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Sundsvall
2026-05-05


Vill du jobba i en social och serviceinriktad roll i sommar? Nu söker vi två medarbetare till sommarjobb i butik hos vår kund K-Bygg i Sundsvall.

Hos oss möter du både privatkunder och yrkesproffs inom bygg - och du blir en viktig del i att skapa en positiv kundupplevelse varje dag.

Om tjänsten
Som butikssäljare arbetar du nära kunder och kollegor i en varierad roll med fokus på service.

Arbetsuppgifter
Kassaarbete
Kundservice och rådgivning
Varupåfyllnad och varuhantering
Bidra till en trivsam och välfungerande butik

Arbetstider & period
Period:
v.25 (introduktion)
v.26-34 (15 juni - 23 augusti)
Omfattning: Heltid (2 tjänster)
Arbetstider:
Vardagar kl. 09-18
Minst varannan lördag kl. 09-14

Det är viktigt att du kan arbeta hela perioden.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har hög social kompetens och gillar kundkontakt
Har god arbetsmoral och tar ansvar
Kan arbeta hela den aktuella perioden
Har goda kunskaper i svenska samt grundläggande engelska
Har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen (begränsad kollektivtrafik)

Meriterande:
Kassavana
Truckkort

Om dig
Du behöver inte ha erfarenhet från bygghandel - vi värdesätter din inställning högre. Har du arbetat inom service eller butik tidigare är det ett plus.
Vi tror att du:
Är serviceinriktad och gillar att hjälpa människor
Är en lagspelare som ställer upp för kollegor
Vill bidra till att varje kund lämnar butiken med en positiv upplevelse

Övrig information
Tjänsten är ett konsultuppdrag via StudentConsulting, vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och arbetar på uppdrag hos K-Bygg.

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Murarvägen 8 (visa karta)
853 50  SUNDSVALL

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Anna Lee
sundsvall.gavle@studentconsulting.com

Jobbnummer
9892109

