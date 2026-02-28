Sommarjobb som administratör hos Maserfrakt i Borlänge
2026-02-28
Vill du ha ett utvecklande sommarjobb som ger meriterande erfarenhet? Då är detta rollen för dig! Hos Maserfrakt välkomnas du till en härlig grupp med en varierande vardag! Vi jobbar med löpande urval, ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Till MaserFrakt i Borlänge söker vi dig som vill sommarjobba som transportadministratör under sommaren 2026. Arbetet utförs huvudsakligen framför datorn där du arbetar med fraktdokument och registrerar ordrar i företagets transportsystem. Rollen är varierande och du kommer också i kontakt med uppgifter som till exempel posthantering, faktureringsfrågor, scanning av fraktsedlar och arkivering. Här välkomnas du in i en hjälpsam grupp där det är viktigt med en positiv inställning. Du kommer att inleda ditt uppdrag med en upplärning där du får introduktion av ordinarie personal innan du förväntas arbeta självständigt med stöttning av kollegor.
Start är enligt överenskommelse och behovet sträcker sig över sommaren. Omfattningen varierar mellan 75- 100 %. Efter sommaren kan det eventuellt finnas möjlighet att fortsätta arbeta vid behov för att stötta upp vid ledigheter, sjukfrånvaro eller högsäsong hos Maserfrakt.
Du kommer att vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos MaserFrakt.
Du erbjuds
• Ett varierande och utvecklande arbete
• En plats i ett engagerat och hjälpsamt team
• En fot in på Academic Work redan under din studietid
Dina arbetsuppgifter
• Hantera ordrar i företagets transportsystem
• Utföra övriga administrativa uppgifter som t.ex. faktureringsarbete, hantering av fraktsedlar, post och arkivering
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på universitet eller högskola och har minst 1 år kvar av dina studier, registreringsintyg behöver kunna uppvisas
• Har mycket god datorvana och kunskaper i Officepaketet då majoriteten av arbetet utförs vid dator
• Har goda kunskaper i svenska då språket används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet från en liknande roll
• Erfarenhet av arbete i transportsystem
• Om du studerar med inriktning mot ekonomi
• Bor i Dalarna och är intresserad av att fortsätta arbeta vid behov till hösten
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Samarbetsinriktad
• Strukturerad
Övrig information
• Arbetstid: Vardagar med arbetstider förlagda under dagtid
• Omfattning: 75 - 100 % under sommartid, med eventuell chans till förlängning vid behov under hösten
• Placering: Borlänge, Gjutargatan 20
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
MaserFrakt grundades 1939 och är med sina 350 delägare, cirka 900 fordon och 700 maskiner, ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag. Verksamheten drivs via affärsområdena Anläggning och Distribution. MaserFrakts huvudkontor finns i Borlänge där även en av deras distributionsterminaler finns. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Detta är ett deltidsjobb.
Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450)
