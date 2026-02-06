Sommarjobb, socialpsykiatriskt boende Norrtälje kommun | Tiohundra
Tiohundra AB, Sommarannonser * / Vårdarjobb / Norrtälje Visa alla vårdarjobb i Norrtälje
2026-02-06
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tiohundra AB, Sommarannonser * i Norrtälje
När våra ordinarie medarbetare tar en välförtjänt semester, söker vi dig som vill bidra till att vi kan fortsätta erbjuda trygg och kvalitativ vård och omsorg i hela Norrtälje kommun.
Är du redo att ta dig an detta viktiga uppdrag? Varmt välkommen med din ansökan som sommarjobbare hos oss på Tiohundra! Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Vi söker sommarjobbare till våra socialpsykiatriska boenden Skärsta i Hallstavik, Gröna Gränd i Norrtälje och Åkanten i Rimbo. Du får ett viktigt uppdrag i att stötta personer till att klara så mycket som möjligt självständigt i sin vardag. Arbetet förläggs under dag, kväll och helg, vaken natt samt sovande jour.
Vi söker vikarier under perioden juni, juli och augusti i omfattning enligt överenskommelse. Vi erbjuder en introduktionsutbildning och arbetskläder.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Stödja brukaren socialt och i att vara självständig i vardagen.
Dokumentera.
Samverka med exempelvis medarbetare, anhöriga och andra viktiga kontakter.
Ge stöd vid inköp, matlagning, städning, tvätt och läkarbesök.
Ge personlig omvårdnad.
Arbeta utifrån genomförandeplan.
Om dig
För den här tjänsten är det meriterande om du har:
Erfarenhet av liknande arbete.
Skötarutbildning eller annan utbildning som kan anses likvärdig.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Erfarenhet av att dokumentera.
Körkort samt körvana.
Då du ersätter ordinarie personal ser vi att du som söker är självgående. Vi ser att du har god samarbetsförmåga då teamet består av fler olika professioner, samt att du har ett intresse av att arbeta med personer i behov av stöd. I utmanade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt fokuserar på rätt saker.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Tiohundra AB bildades 2006 och ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Tillsammans är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar inom allt från akutsjukhus, rehabilitering, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, vårdcentraler, vaktmästeri, kök och andra administrativa tjänster inom verksamhetsområdet bolagsgemensam service. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Läs mer om oss som arbetsgivare och möt våra medarbetare här.
Du hittar också vår instagram här.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/737". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Arbetsplats
Tiohundra AB, Sommarannonser * Kontakt
Marina Andersson (Hallstavik) 0176-330301 Jobbnummer
9728663