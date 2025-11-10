Sommarjobb, skötare/undersköterska till vårdjouren
Psykiatriska kliniken, vårdjouren
Vi söker dig som är utbildad skötare och har erfarenhet av psykiatrisk vård- till ett omväxlande, utvecklande och spännande arbete i Vårdjouren. Sök till oss och var med och Trygga någon sommar!
Rollen som skötare/undersköterska
Som skötare/undersköterska inom psykiatriska vårdjouren arbetar du i ett mindre team med uppgift att genomföra specialistpsykiatriska, personcentrerade insatser i patientens närmiljö. Uppföljning kan ske via hembesök eller telefon med målsättning att skapa en trygg övergång mellan slutenvård och öppenvård, men också som ett alternativ till inneliggande vård. Upptagningsområdet för vårdjouren sträcker sig över hela Höglandet.
Tjänsten är ett vikariat på heltid fr.o.m. 2025-04-01 t.o.m. 2025-08-31. Arbetstider dag, kväll och helg utefter femveckors önskeschema. Tillträde 2025-04-01 eller efter överenskommelse
Vi vet att det inte alltid är lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Innan du börjar jobba i verksamheten får du en grundlig introduktion utifrån dina behov och erfarenheter.
Din blivande arbetsplats
Vårdjouren är ett mobilt psykiatriskt team som arbetar med psykiatrisk vård och behandling i personens hem.
På psykiatriska kliniken Höglandet är vi cirka 190 medarbetare. För oss är det viktigt att alltid ha patienten i fokus. Vi skapar förtroende och goda förutsättningar för en effektiv kvalitativ psykiatrisk vård genom helhetssyn och kontinuitet i vårdkedjan. I arbetet möter vi vuxna i kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Tranås, Sävsjö och Vetlanda.
Mer information om psykiatriska kliniken på Höglandet finner du här.
Vi söker dig som är utbildad skötare eller undersköterska. Har du erfarenhet av arbete i professionen eller inom psykiatrisk vård ses det som meriterande. Då resor sker i tjänsten krävs det att du har B-körkort.
För att trivas hos oss tror vi att du är en trygg och stabil person som tar initiativ, har mod att agera och får saker att hända. I ditt arbete kommer du ha kontakt med många olika människor varpå det är viktigt att du är utåtriktad och bra på att samarbeta. Vidare att du har en positiv inställning till ditt arbete och en vilja att bidra till såväl din egen som vår kliniks utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Under din tid hos oss kommer du att tilldelas en mentor som finns som stöd för att skapa bästa förutsättningar för dig att ta dig an din nya roll hos oss. Innan du börjar jobba i verksamheten får du en grundlig introduktion utifrån dina behov och erfarenheter.
Hos oss får du ett trivsamt arbete där du får vara med i utvecklingen av den personcentrerade vården. Vi jobbar kontinuerligt med förbättringsarbeten. Som medarbetare hos oss arbetar du i team med duktiga kollegor. Detta på en välfungerade klinik där vi sätter patienten i fokus.
Dessutom utlovar vi en god grund via att vi under v. 24 håller utbildningar för sommarvikarier där vi under tre dagar går igenom bland annat bemötande vid hotfulla situationer, HLR, samt en introduktion kring arbete och rutiner på vårdavdelning. Förutom att skapa en god grund inför din anställning ger detta en möjlighet att skapa gemenskap med övriga sommarvikarier.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta Vårdenhetschef Joacim Hägglöf, 010 24 35662
Vi tar gärna emot kontakt från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 28 februari 2026. Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
I och med att undersköterska är en skyddad yrkestitel kommer du som är utbildad undersköterska att få ange i din ansökan om du har ansökt om skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ansökt om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1133/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9595897