Sommarjobb sjuksköterskor/distriktssköterskor Bräcke kommun
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen / Sjuksköterskejobb / Bräcke Visa alla sjuksköterskejobb i Bräcke
2026-02-17
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Välkomna att söka sommarjobb hos oss i Bräcke kommun! Här finns milsvida skogar och 700 sjöar.
Vi är en mindre kommun i glesbygd med en härlig natur. Arbete i en mindre kommun möjliggör att testa på nya arbetsuppgifter.
Vi söker sjuksköterskor/distriktssköterskor som kan jobba under ordinarie personals semestrar under perioden juni-augusti.
Det finns möjlighet att arbeta på särskilt boende eller i hemsjukvården samt att välja dag, helg och/eller kväll/natt arbete.
I Bräcke kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå en bra arbetsbelastning och god arbetsmiljö.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sommarbonus
För dig som jobbar som vikarie under sommaren 2026 finns möjlighet att få sommarbonus på 6000 kr före skatt, om du uppfyller samtliga tre nedanstående krav:
* Du har en intermittent anställning (timanställning) eller tidsbegränsad anställning.
* Arbetar 360 timmar eller mer under perioden 8 juni till och med 30 augusti (faktisk arbetad tid).
* Arbetar inom hemtjänst, särskilt boende, gruppbostad, personlig assistans eller som sjuksköterska.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, vidareutbildning inom yrket är meriterande.
Viktigt är en positiv inställning och ett gott bemötande mot såväl kollegor som patienter och anhöriga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Krav på B-körkort.
Uttrycka dig väl både i tal och skrift i det svenska språket.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-6-VoS". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke kommun
(org.nr 212000-2460) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen Kontakt
Administratör/Sjuksköterska
Katarina Söderberg katarina.soderberg@bracke.se 0702652940 Jobbnummer
9747607