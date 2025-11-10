Sommarjobb, sjuksköterska till medicin - och gerairtikklin, Vmo sjukhus
2025-11-10
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
Medicn- och geriatrikkliniken, Värnamo sjukhus
Vill du mjukstarta i din profession som nyutexaminerad sjuksköterska med ett assisterande uppdrag? Hos oss på medicin- och geriatrikkliniken skräddarsyr vi dina arbetsuppgifter utefter dina önskemål under ett kortare- eller längre vikariat i sommar. Vi ser fram emot att möta dig och tillsammans planera en sommar där du får växa in i yrkesrollen med rätt stöd och trygghet.
Rollen som sjuksköterska
Som sommarvikarierande sjuksköterska innebär arbetet att du får vara delaktig i att planera, leda och organisera omvårdnadsarbetet tillsammans med patient och övriga professioner men inte ha det övergripande ansvaret för patienten och dess vård. Vi arbetar individanpassat där vi har patienten i fokus.
Arbetet är omväxlande och stimulerande där den ena dagen inte är den andra lik. Som sjuksköterska utvecklas du av mångfacetterade arbetsuppgifter, som den breda medicinska akutvården innebär.
Vi vet att det inte alltid är lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Att vara ny på jobbet kan ibland kännas utmanande, och därför vill vi ge dig bästa möjliga start. Vi ser till att du känner dig trygg, inspirerad och redo inför ditt sommarjobb, med en introduktion som är anpassad efter dina kunskaper och erfarenheter.
Sommarjobben är tidsbegränsade anställningar på heltid. Arbetstider är förlagda till dag, kväll och helg. Vi har behov av vikarierande sjuksköterskor under veckorna 24-32. Det är en fördel om du kan arbeta många av - eller alla - veckorna. Vi ser positivt på om du har möjlighet att gå bredvid under våren.
För dig som fortsätter din anställning efter sommaren erbjuder vi dig att delta i ett av Sveriges bästa introduktions- och utvecklingsprogram för nyutbildade sjuksköterskor - RIU. Programmet omfattar 20 heldagar fördelade på åtta månader med föreläsningar, hospiteringar och reflektioner. RIU ger dig en möjlighet att träffa andra sjuksköterskor i samma situation där ni utbyter erfarenheter och ger varandra råd och stöttning.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken är den största kliniken på Värnamo sjukhus med många verksamheter under samma tak. Vi har tre vårdenheter i slutenvården med olika inriktningar mot medicinska specialiteter. Kliniken har också öppenvård där medicinska dagsjukvården och dialysenheten ingår. Vår öppenvårdsverksamhet rymmer alla medicinska specialiteter.
Våra lokaler är välplanerade och moderna och vi arbetar med patienten i fokus. Här arbetar du tillsammans med både erfarna kollegor och nya medarbetare, alla med stort engagemang.
Följ gärna vårt konto på Instagram:
@medicin_geriatrikklin_varnamo (https://www.instagram.com/medicin_geriatrikklin_varnamo/)
Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Till dessa sommarjobb söker vi dig som är i slutet av din utbildning till sjuksköterska. Du förväntas ta din examen och bli legitimerad sjuksköterska sommaren 2026.
Som person är du lugn, stabil och har lätt att anpassa dig efter de olika omständigheter som ofta råder på ett sjukhus. Då du kommer jobba i team så ser vi gärna att du har lätt för att samarbeta och är lyhörd gentemot såväl kollegor som patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
För oss är det en självklarhet att samarbeta och hjälpas åt, och dessutom tycker vi det är viktigt att ha roligt på jobbet! Vi värnar om ett gott arbetsklimat. Vi erbjuder en arbetsplats där vi arbetar enligt modellen för personcentrerad- och patientnära vård.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du har frågor om tjänsten och är du nyfiken men lite osäker om jobbet kan vara något för dig? Tveka inte utan hör av dig till vårdenhetscheferna Therese Svensson, telefon 010 2448778 alt. mail therese.b.svensson@rjl.se
eller Annie Gustafsson, telefon 010 2447565 alt. mail annie.a.gustafsson@rjl.se
Det går också bra att kontakta rekryteringsspecialist Pia Bolmgren Svensson, pia.bolmgren.svensson@rjl.se
, 010-244 7561.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2026.
Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
