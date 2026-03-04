Sommarjobb, sjuksköterska till kardiologen, Länssjukhuset Ryhov
2026-03-04
Medicinsk vårdenhet E, Länssjukhuset Ryhov
Välkommen till kardiologen och arbeta i hjärtat av vården, utvecklas i en lärorik miljö!
Rollen som sjuksköterska
Arbetet som sjuksköterska på vår enhet innebär specifik och kvalificerad omvårdnad av akut hjärtsjuka patienter.
Vi arbetar i team med tydligt fokus på god omvårdnad och patientsäkerhet.
Din blivande arbetsplats
Medicin E är medicinklinikens största enhet med en vårdavdelning, hjärtintensiv samt en kranskärlsenhet. I anslutning finns också vår pacemakerenhet, hjärtmottagning samt AK-mottagning. Vi arbetar med att utreda och behandla olika hjärtsjukdomar såsom exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier. Vi vårdar även patienter inför och efter olika typer av hjärtoperationer. På vårdavdelningen har vi 16 vårdplatser fördelat på två vårdlag. https://www.instagram.com/kardiologen_ryhov/
Läs gärna mer om medicinkliniken här:
Medicinkliniken
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller som tar examen i juni 2026.
Vårt erbjudande till dig
Du står inför ett spännande, utvecklande och varierat arbete under sommaren 2026 på medicinkliniken! Vi har stor erfarenhet av att ta emot sommarvikarier och kommer göra vårt yttersta för att ge dig värdefulla kunskaper som du kan ta med dig in i din framtida yrkesroll.
Vi har behov av sommarvikarier v. 24 till och med v. 34 och för att planeringen ska bli så bra som möjligt ser vi gärna att du kan arbeta sammanhängande under åtta veckor. Du kommer att erbjudas avdelningsspecifik samt regiongemensam introduktion innan vikariatets start.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner
Läs mer om våra förmåner här:
Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta våra vårdenhetschefer:
Eva-Marie Ebefors, tel: 010-242 19 52, eva-marie.ebefors@rjl.se
Susanne Sjögren, tel: 010-242 19 58, susanne.sjogren@rjl.se
Rekryteringsspecialist: Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 18 mars 2026. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så ansök snarast om du är intresserad av att arbeta hos oss.
Varmt välkommen till kardiologen till sommaren!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan samt bifoga examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs gärna mer och få svar på vanliga frågor om vår sommarrekrytering:
