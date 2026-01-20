Sommarjobb sjuksköterska till Hemsjukvården i Rimbo | Tiohundra
Tiohundra AB, Sommarannonser * / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2026-01-20
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tiohundra AB, Sommarannonser * i Norrtälje
När våra ordinarie medarbetare går på välförtjänt sommarsemester söker vi vikarier till Hemsjukvården Rimbo, Tiohundra.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss utför du hälso- och sjukvårdsuppgifter hos patienter i deras egna hem.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ansvara för våra patienters hälso-och sjukvårdsbehov upptill sjuksköterskenivå. I uppdraget utför du bedömningar utifrån aktuellt hälsotillstånd, och följer upp medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. En del i uppdraget är att dokumentera och säkerställa i informationsöverföring, för den enskilde. I rollen kommer du att leda omvårdnadsarbetet och stödja patienterna till en meningsfull vardag.
Du har ett nära samarbete med kollegor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare vid vårdcentral och övrig omsorgspersonal.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Då arbetet som sjuksköterska är ett självständigt arbete behöver du vara trygg i din profession, du tar ansvar och har ett reflekterande förhållningssätt. Om du har erfarenhet av vård av äldre är det meriterande.
Då en stor del av arbetet är handledning av omvårdnadspersonal är det viktigt att du gillar att, på ett pedagogiskt sätt, förmedla instruktioner till andra. Du har god kommunikativ förmåga och kan anpassa din information utefter situation och patientens behov.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information samt ser möjligheter i förändringar. Eftersom du kommer att möta många olika typer av människor är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och alltid sätter patienten i fokus.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.
Om oss
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen. Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör oss unika i Sverige. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare. Detta gör oss också till en attraktiv arbetsgivare, vilket återspeglas i våra höga resultat i medarbetarenkäten. Tiohundra samverkar i Norrtäljemodellen som är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter.
Du når oss enkelt med bekväm och wifi-utrustad direktbuss från Stockholm.
Urval, intervjuer och anställning sker löpande under ansökningsperioden.
Om Tiohundra
Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör oss unika i Sverige. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Vårdbolaget Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med våra ca 2 500 medarbetare är vi en av Norrtälje kommuns största arbetsgivare. Vår vision är hälsa, vård och omsorg där du är.
Läs mer om Tiohundra på vår webbplats https://www.tiohundra.se/.
eller följ oss på sociala medier där vi heter @tiohundraab.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/36". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tiohundra AB, Sommarannonser * Kontakt
Elin Tornberg 0812330436 Jobbnummer
9693180