Sommarjobb sjuksköterska till akutmottangingen | Tiohundra

Akutmottagningen/närakuten på Norrtälje sjukhus söker nu sommarvikarier medan våra ordinarie medarbetare tar en välförtjänst semester.
Välkommen med din ansökan om du vill ha ett varierande arbete och arbeta med ett glatt och kompetent team. Besök oss gärna på Instagram!Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Som sjuksköterska på akutmottagningen vårdar du svårt sjuka samt olycksdrabbade patienter, men är också behjälplig för patienter som söker till oss för mindre skador och sjukdomar. Du samarbetar med undersköterskor och läkare samt ansvarar för att triagera patienter som söker till oss. Vår akutmottagning är även en närakut vilket ger en stor variation i arbetsuppgifterna och ingen dag är den andra lik. I och med närakutsuppdraget innefattar arbetet även omhändertagande och vård av sjuka barn.
Arbetet innebär skiftarbete, framförallt dag- och kvällspass, helgtjänstgöring ingår. Nattarbete kan bli aktuellt beroende på dina tidigare erfarenheter.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Sedvanligt vårdarbete på akutmottagning med vuxna och på närakuten med både vuxna barn.
Triagera patienter.
Handlägga kritiskt sjuka patienter i interprofessionell samverkan.
Arbetsleda inom ramen för professionen.
Om dig
För den här rollen/tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Data- och systemvana.
Det är meriterande om du också har:
Arbetat på akutmottagning och/eller inom akutsjukvård.
Arbetat minst två års erfarenhet som sjuksköterska.
Specialistutbildning inom relevant inriktning.
Arbetat i TakeCare.
Då du ersätter ordinarie personal ser vi att du som söker är självgående och kan be om hjälp när du behöver det. Vi ser att du har god samarbetsförmåga då teamet består av fler olika professioner och personligheter. I utmanade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt fokuserar på rätt saker.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Tiohundra AB bildades 2006 och ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Tillsammans är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar inom allt från akutsjukhus, rehabilitering, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, vårdcentraler, vaktmästeri, kök och andra administrativa tjänster inom verksamhetsområdet bolagsgemensam service. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Läs mer om oss som arbetsgivare och möt våra medarbetare här.
Du hittar också vår instagram här.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
