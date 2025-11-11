Sommarjobb, sjuksköterska, psykiatriska kliniken, Jönköping
2025-11-11
Psykiatriska kliniken, Jönköping
Ett sommarjobb hos oss innebär att du bidrar till att skapa trygghet för någon annan. Genom ditt arbete skapar du stabilitet för patienterna, men också för din egen framtid genom den erfarenhet och kompetens du får med dig.
Rollen som sjuksköterska
Under sommaren 2026 väntar ett spännande, utvecklande och varierat arbete som sjuksköterska hos oss. I denna roll har du en central position i omvårdnadsprocessen och ansvarar för att leda och samordna patientens vård genom alla steg i processen. Dina arbetsuppgifter inkluderar att bedöma och planera vårdinsatser utifrån patientens individuella behov, alltid i samarbete med både patient och närstående.
Som sjuksköterska blir du en viktig del av teamet där du tillsammans med läkare, arbetsterapeuter och skötare arbetar för att ge patienten den bästa möjliga vården. Du samordnar vårdplaner och säkerställer att behandlingen är anpassad och genomförs på ett tryggt och professionellt sätt. Genom kontinuerlig dialog och uppföljning bidrar du till att skapa en stabil och säker vårdmiljö.
Arbetet är utvecklande och ger dig möjlighet att stärka dina kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad, akut och långsiktig patientkontakt, samt att utveckla dina färdigheter i att leda och stötta kollegor i ett sammansvetsat team. Ditt arbete som sjuksköterska hos oss under sommaren kommer att vara en viktig grund för din fortsatta karriär och utveckling inom vården.
"Jag fick alltid stöttning vilket gav mig trygghet i min nya yrkesroll" säger Kajsa, sjuksköterska- Psykiatriska kliniken Ryhov.
Arbetstider förläggs under dag, kväll samt helger. Sett till omfattning erbjuder vi dig möjligheten att arbeta som timanställd eller som heltidsanställd beroende på din önskan. Vill du att arbeta kvar hos oss efter sommaren finns det goda chanser till det!
Din blivande arbetsplats
Psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, som är en av länets största kliniker. Vi är omkring 430 medarbetare med ett brett spektrum inom vår specialitet. Här finns möjlighet att förkovra sig inom flera områden, och vi har en ständig strävan efter att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Läs mer om Psykiatriska kliniken här: Psykiatriska kliniken Ryhov.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller tar examen i juni 2026. Vi värderar om du har ett intresse för psykiatrisk vård och för vår målgrupp.
För att trivas och göra skillnad inom psykiatrin är ditt sätt att bemöta patienter avgörande. Din empatiska förmåga och ditt fokus på att ge stöd utgör en viktig grund för patienternas välmående hos oss. Eftersom våra arbetssätt bygger på samarbete, värdesätter vi att du uppskattar att arbeta i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att kunna ha en så god sommarplanering som möjligt ser vi positivt på om du som vill arbeta heltid, kan arbeta 8 veckor alternativt minst 4 veckor sammanhängande under sommaren. Introduktion sker utöver dessa veckor.
Vårt erbjudande till dig
Som ett uppskattat inslag under sitt sommarvikariat erbjuder vi en fördjupning inom psykiatrin via våra medarbetare, en sommarskola. Du får du lära dig om olika aspekter inom psykiatriska spektrumet, lett av våra kompetenta medarbetare. Detta sker såklart under betald arbetstid och innebär att du kommer fylla på din ryggsäck med mer än praktisk kunskap efter din tid hos oss.
Utöver det Regionens gemensamma introduktionsprogram, håller vi även en ytterligare heldags introduktionsutbildning där du får lära dig om bemötande inom psykiatri och suicid prevention. Detta tror vi ger dig en god grogrund för din tid som vikarie hos oss. Utöver detta erbjuder vi såklart en arbetsplatsnära introduktion för bästa förutsättningar.
Är du intresserad men har svårt att få grepp om psykiatrin och vad det innebär är du välkommen att kontakta Karl-Henrik nedan som gärna ser över möjligheterna för dig att besöka oss och få en mer praktisk insyn. Lämna gärna en intresseanmälan via kontakt uppgifterna nedan så ser vi fram emot att få guida dig inom vår komplexa verksamhet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor rörande tjänsten eller är intresserad av att besöka verksamheten för att få en tydligare bild av oss, är du välkommen att kontakta sektionschef Karl-Henrik Forsman, 010-242 33 79, karl-henrik.forsman@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 2026-02-28. Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
