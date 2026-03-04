Sommarjobb, sjuksköterska, medicinkliniken, Jönköping
2026-03-04
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Välkommen att söka ett spännande sommarjobb hos en klinik i framkant, välkommen till medicinkliniken.
Din blivande arbetsplats
Medicinkliniken är en av länets största kliniker med 400 anställda och som har en stor klinisk bredd, goda utvecklingsmöjligheter och där vi värdesätter vårt teamarbete.
Vi har möjlighet att erbjuda sommarvikariat på följande vårdenheter:
Medicin B: Inriktning neurologi, strokevård samt trombolysbehandlinghttps://www.instagram.com/neurologen_ryhov/
Medicin C: Inriktning endokrinologi, diabetes samt lung- och allergimedicin
Läs gärna mer om medicinkliniken här:
Medicinkliniken (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/medicinkliniken-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2026-03-04Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller som tar examen i juni 2026.
Vårt erbjudande till dig
Du står inför ett spännande, utvecklande och varierat arbete under sommaren 2026 på medicinkliniken! Vi har stor erfarenhet av att ta emot sommarvikarier och kommer göra vårt yttersta för att ge dig värdefulla kunskaper som du kan ta med dig in i din framtida yrkesroll.
Vi har behov av sommarvikarier v. 24 till och med v. 34 och för att planeringen ska bli så bra som möjligt ser vi gärna att du kan arbeta sammanhängande under åtta veckor. Du kommer att erbjudas avdelningsspecifik samt regiongemensam introduktion innan vikariatets start.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner
Läs mer om våra förmåner här:
Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Kontaktuppgifter
Medicin B:
Therese Hammarlund Stendahl,
010-242 12 21, therese.hammarlund.stendahl@rjl.se
Viktoria Nyemad Löfvin, 010-242 25 22,viktoria.nyemadlofvin@rjl.se
Medicin C:
Sarah Lord, 010-242 20 98, sarah.lord@rjl.se
Camilla Rydh Skogsberg, 010-242 52 88,camilla.rydh.skogsberg@rjl.se
Rekryteringsspecialist: Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 18 mars 2026. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så ansök snarast om du är intresserad av att arbeta hos oss.
Varmt välkommen till medicinkliniken till sommaren!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan samt bifoga examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs gärna mer och få svar på vanliga frågor om vår sommarrekrytering:
Frågor och svar om sommarrekrytering, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/) Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M341/26". Omfattning
