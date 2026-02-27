Sommarjobb, sjuksköterska med hjärta för rehabilitering
2026-02-27
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör verklig skillnad? Hos oss på rehabiliteringsmedicinska kliniken får du kombinera medicinsk vård med rehabilitering, teamwork och personlig utveckling.
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska blir du en viktig del av vårt multiprofessionella team. Du arbetar nära undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare för att ge varje patient de bästa förutsättningarna att nå sina mål. Sommaren 2026 väntar ett meningsfullt, varierande och utvecklande arbete för dig som vill kombinera vård, teamarbete och personlig utveckling.
Du arbetar bland annat med:
• Medicinsk omvårdnad av patienter inom rehabilitering
• Hantering av medicinteknisk utrustning och administrering av läkemedel
• Ansvara för omvårdnadsfrågor i teamarbetet
• Samordning och planering av vårdinsatser
• Stöd till patienter och närstående i deras rehabiliteringsresa
• Dokumentation och uppföljning av vårdplaner
• "Här får du arbeta brett, både medicinskt och rehabiliterande. Introduktionen gör att du snabbt känner dig trygg, och teamkänslan är verkligen något extra" - säger teamsjuksköterska Karin på rehabiliteringsmedicinska kliniken.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringsmedicinska kliniken är en modern arbetsplats med fokus på samarbete och lärande. Vi arbetar i team med olika yrkesroller för att ge bästa möjliga vård och stöd till patienter som behöver rehabilitering. Våra största diagnosgrupper är neurologiska skador och sjukdomar, främst ryggmärgsskador och traumatiska hjärnskador, men vi arbetar även med andra patientgrupper såsom amputationer och Critical illness. Här får du möjlighet att följa patientens utveckling över tid och se hur insatserna gör skillnad. Vi träffar patienter från 18 år och uppåt, som är i behov av teambaserade rehabiliteringsinsatser.
Hos oss har du möjlighet att ha en längre patientkontakt, bra kontinuitet och du får följa patientens framsteg i sin återgång till livet utifrån de förändrade förutsättningarna. På vårdavdelningen handlar arbetet om rehabiliterande omvårdnad där du stöttar och motiverar patienten mot ökad självständighet. Du samarbetar med kollegor i ett engagerat team och får möjlighet att följa patientens utveckling över tid. Hos oss ligger fokus på träning, omvårdnad och återgång till vardagen.
Verksamheten är regionövergripande och finns i Jönköping, Nässjö och Värnamo. Organisatoriskt tillhör rehabiliteringsmedicinska kliniken verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik i Region Jönköpings län. Läs mer om vår verksamhet här: Rehabiliteringsmedicinska kliniken som arbetsplats (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/rehabiliteringsmedicinska-kliniken-som-arbetsplats/). Publiceringsdatum2026-02-27Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller tar examen i juni 2026. Vi ser gärna att du har intresse av rehabilitering och en helhetssyn på patienten. För oss är teamarbete en av grundstenarna och vi ser därför gärna att samarbeta är något du trivs med i ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att kunna ha en så god sommarplanering som möjligt ser vi positivt på om du som vill arbeta heltid, kan arbeta 8 veckor alternativt minst 4 veckor sammanhängande under sommaren. Introduktion sker utöver dessa veckor.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande sommarjobb där du verkligen gör skillnad. Du arbetar nära kollegor från olika yrkesgrupper i ett team som samarbetar, lär av varandra och stöttar varandra i vardagen. Vi ser till att du får en trygg start, innan sommaren får du en introduktion där du lär känna både arbetet och teamet. Under tiden får du stöd av erfarna kollegor som hjälper dig att växa i rollen och känna dig säker i ditt arbete.
Här finns chansen att utvecklas, bygga erfarenhet och vara en del av ett engagerat team som har patientens utveckling i fokus.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta Helén Spörk Tellfjord vårdenhetschef, telefon 010-242 26 02.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 31 mars 2026. Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Vänligen bifoga CV med din ansökan. Observera att vi tagit bort det personliga brevet i denna rekrytering och istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten. När du svarar på frågorna är det viktigt att du ger en rättvisande bild av dig själv. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/). Så ansöker du
