Sommarjobb, sjuksköterska, kirurgkliniken, Eksjö
Kirurgavdelningen, Höglandssjukhuset Eksjö
Var med och trygga sommaren- välkommen till oss på kirurgkliniken!
Rollen som sjuksköterska
Du är välkommen att söka ett spännande och utvecklande arbete som sommarvikarie hos oss sommaren 2026.
För oss är det viktigt att du känner dig trygg, taggad och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Därför får du en grundlig introduktion utifrån dina behov och erfarenheter.
Som nyutexaminerad finns det massor att lära sig med stöd av erfarna sjuksköterskor. På sommaren arbetar alla fyra enheter tillsammans för att gemensamt ge varandra stöd i vårt arbete med att göra vårt bästa för våra patienter. Schemat planeras så att erfaren personal arbetar samtidigt med vikarier för trygghet och kompetens.
Som färdigutbildad kommer du efter introduktionen ha ett eget vårdlag med ett anpassat antal patienter. Ditt fokus kommer vara på specifik omvårdnad tillsammans med teamet bestående av läkare och farmaceut likväl som erfarna undersköterskor och rehabpersonal.
Du har uppgifter som dokumentation, hantering av epidural, cvk, pvk, nefrostomi, dränage och läkemedelshantering samt samordning vid hemgång. Du vårdar akut sjuka patienter, patienter som ska eller har opererats eller ska genomgå olika undersökningar men även patienter som behöver palliativ vård.
Vi vet att det inte är lätt att vara ny på jobbet. Du är därför aldrig ensam sjuksköterska på avdelningen, det finns alltid stöttning och någon att fråga.
Din blivande arbetsplats
Välkommen till kirurgiska vårdenheten. Här vårdar vi kirurgiska och urologiska akutsjukvårdspatienter inom många specialiteter samt patienter som läggs in i samband med operation. Vi vårdar även palliativa patienter som tillhör SSIH (Specialiserad sjukvård i hemmet)
Vår värdegrund är inte bara ord utan något vi verkligen arbetar efter
"På kirurgkliniken möts jag av kompetens, omtanke, ärlighet oavsett om jag är patient, närstående eller personal. Jag är delaktig, informerad och trygg"
Vill du veta hur nöjda våra patienter är så gå en runda och läs alla varma hälsningar till vår personal som finns på whiteboards i korridoren. Våra patienter märker att vi trivs på jobbet.
Våra lokaler är öppna och ljusa med bra ventilation. Vid lunch kan du välja att sitta i vårt nyrenoverade personalrum, ute på balkongen eller i vårt gemensamma lunchrum utanför avdelningen. I samband med rast eller i anslutning till ditt arbetspass finns vårt återhämtningsrum där du kan sitta i massagefåtölj och reflektera eller lyssna på musik.
Vi söker dig som är
• Utbildad sjuksköterska
För att kunna ha en god sommarplanering ser vi positivt på om du kan arbeta så många veckor som möjligt mellan vecka 25-32 under sommaren.
Har du tillfälle till sporadisk introduktion under våren samt vecka 24, är det positivt. Har du behov av några dagars sammanhängande ledighet eller långhelg så tar vi emot önskemål kring det innan schemat läggs. Arbetet är förlagt dag, kväll vardag samt helg, ej natt.
För att du ska trivas hos oss är du kvalitetsmedveten, tar initiativ och ansvarar för egna arbetsuppgifter och även för enhetens helhet. Det betyder mycket för oss att du har ett positivt förhållningssätt till såväl arbetsuppgifter som arbetskamrater och tillsammans skapar vi hög patientsäkerhet, god tillgänglighet och trivsel, med patienten i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare i Region Jönköpings län är du välkommen till våra friskvårdsanläggningar. De är utformade så att man ska kunna utöva friskvårdsaktivitet för att må bra, oavsett fysisk nivå och tidigare erfarenhet av träning. Denna förmån gäller även dig som är sommarvikarie och har en anställning på minst tre veckor. Lokalerna finns i Eksjö, Nässjö, Jönköping och Värnamo.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor är du välkommen att kontakta
Vårdenhetschef: Anna Fors anna.fors@rjl.se
, 010-24 353 75
Rekryteringsspecialist: Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 28 februari 2026 Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Läs gärna mer och få svar på vanliga frågor om vår sommarrekrytering: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/
