Sommarjobb, sjuksköterska, kirurgavdelningarna, Ryhov
2025-11-10
Kirurgavdelningarna, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Vill du ha en sommar fylld av utveckling, laganda och spännande vårdmöten?
Vi söker nu sjuksköterskor till sommarvikariat på vår kirurgavdelning på Länssjukhuset Ryhov!
Rollen som sjuksköterska
Inom kirurgkliniken vårdas patienter som genomgår olika utredningar, behandlingar, planerade och akuta operationer. Du kommer att arbeta på vårdavdelning där arbetsuppgifterna består huvudsakligen av pre- och postoperativ vård.
Din blivande arbetsplats
Våra två kirurgiska vårdavdelningar är inriktade på fem kirurgiska team: akut, övre gastro, nedre gastro, kärl, bröst/endokrin, öron-näsa-hals samt ögon. Här får du arbeta i ett engagerat team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som tillsammans skapar en trygg och professionell vård.
Vi har en positiv anda, stöttar varandra i vardagen och värdesätter både kompetens och humor i arbetet.
Läs mer om vår verksamhet här: Kirurgkliniken (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/Kirurgkliniken/)Publiceringsdatum2025-11-10Profil
• Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller som tar examen i juni 2026.
• Trivs i en miljö där det händer mycket
• Är strukturerad och har ett gott bemötande
• Gillar teamarbete och vill bidra till en positiv arbetsmiljö
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du en trygg introduktion, varierande arbetsdagar och möjlighet att utvecklas inom kirurgisk vård.
Vi har behov av sommarvikarier vecka 25 till och med vecka 34 och för att planeringen ska bli så bra som möjligt ser vi gärna att du kan arbeta sammanhängande under minst fyra veckor. En introduktion sker utöver dessa veckor under våren.
Har du en anställning omfattande minst tre veckor har du möjlighet att nyttja våra friskvårdsanläggningar, som finns i Eksjö, Jönköping, Nässjö och Värnamo.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta våra vårdenhetschefer:
Sofia Sjöström, 010-2421396, 0730432240, sofia.sjostrom@rjl.se
Lisa Nyman, 010-2421390, 0722293971, lisa.nyman@rjl.se
Ewa Alpteg, 010-2421310, 072-2289368 ewa.alpteg@rjl.se
Rekryteringsspecialist: Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2026 men vi arbetar med rekryteringen fortlöpande, så ansök snarast om du är intresserad av att arbeta hos oss
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan samt bifoga examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Läs gärna mer och få svar på vanliga frågor om vår sommarrekrytering: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/ Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
