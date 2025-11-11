Sommarjobb, sjuksköterska, dialysen, medicinkliniken, Värnamo sjukhus
Medicin- och geriatrikkliniken, dialysenheten, Värnamo sjukhus
Till vår trevliga dialysenhet på Värnamo sjukhus söker vi dig som redan är legitimerad sjuksköterska eller som tar examen som sjuksköterska i januari 2026. Under våren kommer vi att ge dig en 8 veckors bredvidgång för att på ett säkert sätt slussa in dig i arbetet som dialyssjuksköterska.
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska på dialysen har du ett tekniskt, stimulerande och självständigt arbete men är samtidigt aldrig ensam. Hemodialysbehandling utförs måndag-lördag till största delen under dagtid. Tre dagar i veckan är det kvällsöppet. Inom enheten bedriver vi en självdialysenhet som är integrerad med övrig verksamhet. Vi har 14 behandlingsplatser och under ett arbetspass ansvarar du för två-tre patienter samtidigt. Du kommer ha ett särskilt omvårdnadsansvar för några patienter och deras långsiktiga planering samt behandling.
Vi vet att det inte alltid är lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Innan du börjar jobba självständigt i verksamheten erbjuder vi dig en genomarbetad och grundlig introduktion på 8 veckor som är anpassad efter dina behov och erfarenheter.
Sommarjobben är tidsbegränsade anställningar på heltid. Arbetstider är förlagda till dag, kväll och helg. Vi har behov av vikarierande sjuksköterskor under fram tom augusti 2026. Goda möjligheter till förlängning kan finnas inom någon annan av medicin- och geritrikklinikens verksamheter / då vi är en stor klinik.
För dig som fortsätter din anställning efter sommaren erbjuder vi dig att delta i ett av Sveriges bästa introduktions- och utvecklingsprogram för nyutbildade sjuksköterskor - RIU. Programmet omfattar 20 heldagar fördelade på åtta månader med föreläsningar, hospiteringar och reflektioner. RIU ger dig en möjlighet att träffa andra sjuksköterskor i samma situation där ni utbyter erfarenheter och ger varandra råd och stöttning.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken är den största kliniken på Värnamo sjukhus med många verksamheter under samma tak. Vi har tre vårdenheter i slutenvården med olika inriktningar mot medicinska specialiteter. Kliniken har också öppenvård där medicinska dagsjukvården och dialysenheten ingår. Vår öppenvårdsverksamhet rymmer alla medicinska specialiteter.
Våra lokaler är välplanerade och moderna och vi arbetar med patienten i fokus. Hos oss får du jobba med en trygg och stabil arbetsgrupp av erfarna sjuksköterskor, alla med stort engagemang.
Följ gärna vårt konto på Instagram:
@medicin_geriatrikklin_varnamo (https://www.instagram.com/medicin_geriatrikklin_varnamo/)
(https://www.instagram.com/hjartmedicineksjo/)Publiceringsdatum2025-11-11Profil
Till dessa sommarjobb söker vi dig som redan är legitimerad sjuksköterska eller är i slutet av din utbildning till sjuksköterska. Du förväntas ta din examen och bli legitimerad sjuksköterska under januari 2026.
Som person är du lugn, stabil och har lätt att anpassa dig efter de olika omständigheter som ofta råder på ett sjukhus. Då du kommer jobba i team så ser vi gärna att du har lätt för att samarbeta och är lyhörd gentemot såväl kollegor som patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
För oss är det en självklarhet att samarbeta och hjälpas åt, och dessutom tycker vi det är viktigt att ha roligt på jobbet! Vi värnar om ett gott arbetsklimat. Vi erbjuder en arbetsplats där vi arbetar enligt modellen för personcentrerad- och patientnära vård.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du har frågor om tjänsten och är du nyfiken men lite osäker om jobbet kan vara något för dig? Tveka inte utan hör av dig till vårdenhetschef Anna Silverudd, telefon 010-244 87 02 alt. mail anna.silverudd@rjl.se
Det går också bra att kontakta rekryteringsspecialist Pia Bolmgren Svensson, pia.bolmgren.svensson@rjl.se
, 010-244 7561.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2026.
Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Förmåner, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/) Ersättning
