Sommarjobb, sjuksköterska ambulanssjukvården
2025-11-10
Ambulanssjukvården
Nu söker vi sjuksköterskor till ambulanssjukvården i Region Jönköpings län till sommaren 2026. Här får du möjlighet att arbeta med akutvård i hemmet, på skadeplatsen och under transport, där varje insats kan rädda liv. Var med och bidra till trygghet i sommar - sök sommarjobb inom ambulanssjukvården redan idag!
Rollen som sjuksköterska
Du arbetar i team med en van sjuksköterska. Ni bedömer och behandlar patienter på plats och under transport samt utför patientöverflyttningar både inom och utom länet. Med hjälp av avancerad utrustning som hjärtstartare och mekanisk hjärtkompression ger ni patientsäker vård, anpassad efter patientens behov.
Din blivande arbetsplats
Ambulanssjukvården i Region Jönköpings län är en modern och utvecklingsintensiv organisation, med 24 ambulanser fördelade på 12 stationer. Verksamheten består av tre ambulansområden: norr, söder och öster. Område söder har stationer i Värnamo, Gislaved och Vaggeryd. Område öster har stationer i Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Sävsjö, Tranås och Aneby. Område norr har stationer i Jönköping, Habo och Mullsjö.
Här får du arbeta i en multidisciplinär miljö där kompetensutveckling och patientsäkerhet står i fokus. Läs gärna mer om ambulanssjukvården som arbetsplats här.
Till sommaren 2026 söker vi dig som...
• Är legitimerad sjuksköterska eller tar examen senast juni 2026.
• Har B-körkort och god fysisk arbetsförmåga.
• Trivs med att fatta snabba beslut och samarbeta i team.
Det är meriterande med vidareutbildning inom ambulanssjukvård, anestesi, intensivvård eller akutsjukvård. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet, inklusive din förmåga att bemöta patienter och anhöriga med empati och professionalism.
Vårt erbjudande till dig
Ambulanssjukvården ger dig frihet under ansvar och omväxlande arbetsdagar där du ständigt utvecklas. Vi är en utbildningsintensiv verksamhet med stora möjligheter till kompetensutveckling. Följ gärna vår vardag på Instagram!
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta någon av våra områdeschefer:
• Fredrik Hegg, områdeschef ambulansområde norr, 010-242 28 05, fredrik.hegg@rjl.se
• Emelie Pettersson, områdeschef öster, 073-086 93 39, emelie.pettersson@rjl.se
• Erik Nilsson, områdeschef öster, 070-888 42 81, erik.k.nilsson@rjl.se
• Frank Hammer, områdeschef ambulansområde söder, 072-217 41 57, frank.hammer@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal och mail från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Din ansökan ska innehålla CV, sjuksköterskelegitimation, intyg på specialistutbildning och övriga intyg som styrker ditt CV. Du laddar upp dessa i vårt rekryteringssystem när du ansöker.
I vår rekryteringsprocess ingår, utöver intervjuer och referenstagning, också ett antal tester som du kommer att få genomgå inför eventuell anställning. Dessa tester är fystest, bärtest och körtest. Du får mer information om testerna i samband med inbjudan till eventuell intervju.
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 15 mars 2026. Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
Region Jönköpings län
