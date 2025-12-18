Sommarjobb, servicepersonal inom städ/vårdnära tjänster
2025-12-18
Närservice, Region Jönköpings län, Jönköping
Är du serviceinriktad, arbetsam och vill ha ett viktigt och meningsfullt sommarjobb som kan ge goda möjligheter till fortsatt extrajobb? Då har vi sommarjobbet för dig! Välkommen till oss inom Närservice!
Rollen som servicepersonal
När du sommarjobbar som servicepersonal hos oss inom Närservice får du möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Jobbet innebär:
• daglig städverksamhet på till exempel sjukhuset Ryhov, vårdcentraler och i andra av Region Jönköpings läns lokaler.
Du kan också få jobba med:
• patienttransporter
• förrådshantering
• måltidshantering på vårdavdelningar
Ditt arbete är ett viktigt bidrag till både säkerhet och trivsel för patienter, besökare och medarbetare.
Inför sommaren 2026 anställer vi flera semestervikarier. Sommaren är indelad i två perioder: vecka 26-29 och vecka 30-33. När du söker anger du om du kan arbeta en eller båda perioderna. Vi ser det som positivt ifall du kan arbeta båda perioderna. Du får en introduktion innan din period startar, och efter sommaren kan det finnas möjlighet till fortsatt arbete.
Arbetstiderna följer schema och kan ligga både vardagar och helger. Pass kan börja så tidigt som 05.30 eller sluta så sent som 23.00, och även tider däremellan förekommer. Du behöver ha fyllt 18 år för att jobba inom Närservice.
Din blivande arbetsplats
Närservice inom Region Jönköpings län finns över hela länet och är tillsammans cirka 430 medarbetare. Läs gärna mer och se bilder från vår verksamhet här: Närservice som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/narservice/)
Närservice är en del av Verksamhetsstöd och service. Läs om hur Verksamhetsstöd och service hjälper våra kunder, hur vi jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med mera: Verksamhetsstöd och service som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/)

Publiceringsdatum2025-12-18

Profil
För att trivas som servicepersonal är det viktigt att du:
• är serviceinriktad, har lätt för att samarbeta och ett kommunikativt sätt
• tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter, är självgående och arbetsam
• är noggrann och håller en hög kvalité i ditt arbete
• är lojal och har en flexibel och positiv inställning
• har förståelse för människors olikheter och olika kulturella bakgrunder.
Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift då det är av stor vikt att du har en bra och tydlig kommunikation. Dagligen kommer du vara i kontakt med vårdpersonal, kollegor och patienter. Har du tidigare erfarenhet av städ, service och måltidshantering ser vi det som positivt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en trygg anställning, meningsfullt arbete och ett viktigt uppdrag i att stötta sjukvården. Delaktighet hos medarbetarna, möjlighet till att jobba med handledning och introduktion av nya medarbetare. Introduktionsprogram, introduceras både av chef och handledare. Vi har bra förutsättningar rent ergonomiskt, inte så mycket kemikalier, det finns bra hjälpmedel för att genomföra sitt jobb i form av städmaterial, maskiner och annat som finns på sjukhuset.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer? Hör av dig via mail till enhetschef Sandra Jensen, sandra.jensen@rjl.se
eller Amelia Hilmborn, amelia.hilmborn@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Är du intresserad av ett sommarjobb hos oss? Då är du varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 30 april. Intervjuer påbörjas redan i februari och tillsättningar kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
I ett första steg kan du bli kontaktad per telefon. Blir du inbjuden till intervju får du först komma på en gruppintervju, där får du också veta mer om hur det är att sommarjobba hos oss. För dig som går vidare till nästa steg väntar en enskild intervju med berörd enhetschef. Arbetsprover och referenstagning är också del av vår rekryteringsprocess.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/

Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "S1150/25".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9651166