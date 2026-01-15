Sommarjobb, särskilt boende och hemtjänst i Öregrund
Östhammars kommun, Produktion omsorg / Undersköterskejobb / Östhammar Visa alla undersköterskejobb i Östhammar
2026-01-15
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östhammars kommun, Produktion omsorg i Östhammar
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vänligen notera att du vid eventuell anställning kan komma att behöva visa upp utdrag ur belastnings samt misstankeregistret.
Vill du ha ett viktigt och betydelsefullt jobb i sommar? Vi söker just nu ett stort antal sommarvikarier till Öregrund. Detta ger dig en perfekt möjlighet att få erfarenhet av arbetslivet och att jobba med människor. Saknar du erfarenhet? Då lär vi dig! Har du kanske jobbat inom vård och omsorg tidigare? Det är självklart meriterande! Det här behöver inte bara vara ett jobb för sommaren utan det finns chans till förlängning vid god prestation.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Arbetet består av att ge stöd till människor som behöver hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet.
* Särskilt boende/äldreboende:
Arbetet innebär att hjälpa till med personlig omvårdnad, utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika former av aktiviteter som ökar trivseln och den sociala samvaron. Det kan också innebära sjukvårdsuppgifter som att ge medicin och lägga om sår med stöd av sjuksköterska.
* Hemtjänst:
Du ger service och vård till äldre och funktionsnedsatta som bor i det egna hemmet. Du utgår från vårt hemtjänstkontor och tar dig mellan hemmen med cykel eller bil. Arbetet innebär hjälp med omvårdnad och att följa med på aktiviteter. Det kan också innebära sjukvårdsuppgifter som att ge medicin och lägga om sår med stöd av sjuksköterska.
Vi bedriver omsorgen dygnet runt i båda våra verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor och som vill hjälpa andra att få en meningsfull vardag. Du är villig att lära dig nya arbetsuppgifter, duktig på att bemöta människor och har en god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du är 18 år gammal. God svenska i tal och skrift är nödvändigt. Det är ett plus om du har gymnasial utbildning, och extraplus om du gått vård- och omsorgsprogrammet. Det är också en stor fördel om du har körkort om du vill arbeta i hemtjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vänligen notera att du vid eventuell anställning kan komma att behöva visa upp utdrag ur belastnings samt misstankeregistret.
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2026-36". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290) Arbetsplats
Östhammars kommun, Produktion omsorg Kontakt
Gabriella Svanberg gabriella.svanberg@osthammar.se 0173-86146 Jobbnummer
9685472