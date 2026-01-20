Sommarjobb särskilt boende och hemtjänst
2026-01-20
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb? Nu söker vi undersköterskor och vårdbiträden till våra särskilda boenden och hemtjänst. Ansökningar hanteras löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Uppdrag
Vi letar efter engagerade och omsorgsfulla vikarier som är intresserade av att arbeta med äldre, för att förbättra deras vardag och göra den mer meningsfull. Som vikarie inom äldreomsorgen kommer du ansvara för att tillhandahålla personlig omvårdnad, såsom hjälp med påklädning, dusch och toalettbesök. I arbetet ingår även social samvaro och uppgifter såsom städ, tvätt och disk. Du kommer dessutom att få utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska.
Vi erbjuder en grundlig introduktion så att du ska känna dig trygg och förberedd inför ditt sommaräventyr!Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
• Du har fyllt 18 år innan start.
• Du har ett stort intresse för människor och service.
• Du har förmåga att hantera digital utrustning.
• Du har svenska språkkunskaper i både tal och skrift då kommunikation och dokumentation ingår i arbetet.
• Inom hemtjänsten behöver du kunna cykla. Har du körkort är det meriterande.
Vi söker dig som är flexibel och snabbt kan anpassa dig vid förändringar, samtidigt som du ser möjligheter i nya situationer. Du är en lagspelare, kommunicerar tydligt, och har förmågan att förstå och sätta dig in i andras perspektiv. Med ett empatiskt och vänligt bemötande hanterar du andras känslor på ett lugnt sätt. Du trivs med att hjälpa andra och strävar alltid efter att hitta lösningar som passar deras individuella behov. Du är van vid att möta människor i olika sammanhang och erbjuder stöd på ett lyhört och hjälpsamt sätt.
För tjänster som omfattar vård- och omsorgsarbete kommer ett utdrag ur belastningsregistret att begäras, vilket sker i slutet av rekryteringsprocessen. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens webbsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se) Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Observera att den normala handläggningstiden hos polisen kan vara flera veckor, så beställ utdraget nu direkt.
Arbetstid/varaktighet/lön
• Arbetspass förekommer under dag/kväll eller natt. Helgarbete ingår i samtliga av våra verksamheter.
• Sommarperioden pågår mellan v. 26-33. Vi har även behov av vikarier före och efter sommaren.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Vikariat på heltid eller deltid med schemarad.
• Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsområden och arbetspass
• Hemtjänst: Hjälp i hemmet som kan bestå av matlagning, påklädning, förflyttning, inköp och personlig hygien. Du arbetar självständigt och tar dig runt med hjälp av cykel eller bil. I hemtjänsten arbetar du vardagar och helg, antingen dag och kväll eller natt.
• Särskilt boende: Omvårdnad och tillsyn i form av personlig hygien, matberedning, förflyttning, städning, tvätt och aktiviteter. På våra boenden arbetar du vardagar och helg, antingen dag och kväll eller natt.
I ansökan har du möjlighet att önska om du vill arbeta inom särskilt boende och/eller hemtjänst.
Hos oss får du chansen att göra skillnad i våra vårdtagares vardag. Vi erbjuder ett aktivt, spännande och varierande arbete som ger dig värdefulla erfarenheter för framtiden. Att arbeta hos oss är en väg in i arbetslivet, med möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
Enhetschef
Camilla Gren camilla.gren@svedala.se 040-626 84 51 Jobbnummer
9695574