Sommarjobb, säljande distributör i södra Stockholm
Brödservice Stockholm Syd AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2026-01-19
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brödservice Stockholm Syd AB i Huddinge
, Trosa
eller i hela Sverige
Semestervikariat hos Polfärskt Bröd i Stockholm Syd
Är du redo för ett flexibelt och självständigt arbete där du både levererar och säljer? Som medarbetare hos Polfärskt Bröd får du chansen att kombinera praktisk leverans med ett säljande fokus, där du ser till att våra produkter finns i våra kunders hyllor.
Vad vi erbjuder
Möjlighet att arbeta med marknadsledande varumärken och bygga relationer med några av regionens främsta dagligvarubutiker.
Ett självständigt och varierande arbete där du kombinerar leveranser med försäljning.
Frihet under ansvar och ett engagerat team som stöttar varandra. Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
B-körkort
C-körkort med giltig YKB-utbildning är meriterande
Meriterande
Tidigare erfarenhet från arbete i livsmedelsbutik, försäljning eller liknande
Om rollen
Som vikarierande sommarjobbare kommer du att:
Ansvara för att leverera bröd och kakor till livsmedelsbutiker i södra Stockholm med omnejd, enligt uppsatt leveransschema.
Säkerställa att butikerna alltid har välfyllda och välordnade brödavdelningar.
Bygga starka relationer med våra kunder genom personlig service och ett professionellt bemötande.
Arbeta självständigt med frihet under ansvar, samtidigt som du är en del av ett engagerat team.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och kan hantera självständiga arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt.
Serviceinriktad med ett öga för att skapa bra kundrelationer och ge förstklassig service.
Säljande och har förmågan att se affärsmöjligheter, gärna med erfarenhet från detaljhandel eller försäljning.
Noggrann i ditt arbete och ser till att butikerna alltid får rätt mängd och rätt produkt i tid.
Flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar i arbetet, med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Om Polfärskt Bröd
Polfärskt Bröd är en ledande distributör av bröd och kakor till dagligvaruhandeln, med starka varumärken som Polarbröd, Korvbrödsbagarn, Fazer och Skogaholm. Vi har över 600 anställda och 31 brödterminaler runt om i Sverige, med en stark lokal förankring och ett entreprenörsdrivet arbetssätt som skapat vår framgång. Vi på Polfärskt Stockholm Syd har 2 terminaler i södra Stockholm, belägna i Länna industriområde (Skogås) samt Moraberg (Södertälje).
Ansök idag! Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant, och du kan ansöka direkt från din mobil på några få minuter - inget CV behövs! Istället svarar du på några frågor om din erfarenhet och gör en kort video-presentation. Vi använder den senaste teknologin för att erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brödservice Stockholm Syd AB
(org.nr 556779-9993) Arbetsplats
Polfärskt Stockholm Syd (Brödservice Stockholm Syd AB) Kontakt
Marcus Rehn marcus.rehn@polfarskt.se Jobbnummer
9690763