Sommarjobb Sälj Uppsala City
Brilliant Values Global AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2026-03-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brilliant Values Global AB i Uppsala
För dig som har uppehåll ifrån studierna ges ett gyllene tillfälle att få arbetslivserfarenhet under sommaren med matnyttigt arbete som leder till både insikt i branscher och möjligheten att utvecklas - framför allt om du är intresserad av att jobba med någon slags försäljning eller marknadsföring i framtiden. Vi erbjuder ett intressant och lönsamt arbete där det finns oändligt mycket att utvecklas inom - både som individ och som säljare - då vi förser dig med goda erfarenheter och kompetenser som du kan ha nytta av i alla sammanhang livet igenom. Många av våra tidigare sommarjobbare arbetar fortfarande kvar hos oss som deltids- eller heltidsanställda.
För att trivas och lyckas med jobbet hos oss så ser vi att du är:
• Positiv
• Ambitiös
• Social och utåtriktad och vågar tala med nya människor
• Behärska svenska språket obehindrat i både tal och skrift
Obs: Vi söker sommarjobbare som är intresserade av att jobba under längre perioder under sommaren samt mån-fre under 9:30-17:00.
Tidigare erfarenhet av försäljningen är inget krav då vi står för utbildningen, det viktigaste är att du är driven och vill lyckas. Som telefonförsäljare på Brilliant Values så kan du förvänta dig en snabb fot in i teamet då alla våra ledare och coacher har mångårig erfarenhet. Du kommer att få tydlig feedback som gör att du snabbt kommer in i uppgiften och givetvis en gedigen utbildning som fortlöper så länge din karriär pågår hos oss. Genom att sätta medarbetaren i fokus och som evidens på att våra metoder är framgångsrika så har vi vunnit prestigefyllda priser som bl.a. 'Årets Säljbolag', 'Årets Ledare' och 'Årets Säljare'.
Vi är kända för vår framgångsrika företagskultur och utöver de fantastiska förmånerna man plockar på sig genom att representera Sveriges ledande företag så erbjuder vi även:
• Möjligheten till förlängd anställning efter sommaren - heltid eller deltid.
• En fast lön plus bonusar och provision utan tak.
• Prisbelönta ledare och medarbetare som är utsedda till Sveriges absolut främsta inom området.
• Löpande utbildningar och kurser samt erfarenheter du kommer ha nytta av för resten av ditt liv.
• En arbetsatmosfär som präglas av kunskap, karriär, sammanhållning och tävlingar.
• Goda karriärmöjligheter då vi befinner oss i ett expansivt skede samt möjlighet att jobba på våra kontor i Spanien (Gran Canaria) - där vi har ett sammansvetsat team av svenskar.
Vill du bli en del av Brilliant Values? Om du passar in på beskrivningen ovan så ber vi dig skicka in din ansökan innehållande en beskrivning av dig, ett CV samt ett telefonnummer - så tar vi kontakt med dig så snabbt som möjligt. Skicka in din ansökan till sommarjobb@brilliantvalues.se
eller ansök via formuläret som du finner vår hemsida: https://brilliantvalues.com/sommarjobb-i-uppsala/
Obs: Ange vilka datum du kan jobba då sommarperioden sträcker sig från slutet av maj till sista augusti.
Du kan maila in din ansökan till sommarjobb@brilliantvalues.se
Urval och rekrytering sker löpande - välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sommarjobb@brilliantvalues.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brilliant Values Global AB
(org.nr 559023-2624), https://brilliantvalues.com/sommarjobb-i-uppsala/
Vaksalagatan 28 (visa karta
)
753 31 UPPSALA Arbetsplats
Brilliant Values Uppsala Kontakt
Försäljningschef
Joakim Jaksen sommarjobb@brilliantvalues.se 0722009909 Jobbnummer
9790923