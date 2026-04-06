Sommarjobb: Reception & Bistro/Café & Städ på Kalmar Camping (Läckeby)
2026-04-06
Om jobbet
Kalmar Camping - Läckeby (Rafshagsudden) hittar ni 15min norr om Kalmar ute på en udde mitt i den vackra naturen. Det allra viktigaste för oss är ett bra samarbete/teamkänsla där vi tillsammans arbetar för att överträffa förväntningarna och förgyller våra gästers upplevelse.
Vi söker nu 10 fantastiska medarbetare till vårt sommarteam inför säsongen 2026 (juni-september).Publiceringsdatum2026-04-06Dina arbetsuppgifter
Som campingvärd ingår ett antal olika arbetsuppgifter där alla områden fokuserar på att ge våra campinggäster och dagskunder en fantastisk service varje dag. Här läggs stor vikt på kundservice och att kunna vara behjälplig i flertal scenarier. Arbetet kräver att du kan kommunicera obehindrat på Engelska och Svenska i mötet med gäster.
Reception/Butik/Café - Här ingår receptionsarbete med incheckning och utcheckning av gäster, uthyrning av kajaker m.m., kassahantering, servering av glass/kaffe samt maträtter och dryck från vår bistro som är placerad på samma ställe. Städning görs löpande på serveringsytorna samt restaurangens inne/uteservering samt hantera disk. Bokningsprogrammet är hjärtat i vår campingverksamhet och används i stort sett i allt vi gör. Därför behöver du ha god datorvana och kunna arbeta effektivt i systemet samtidigt som du har ett professionellt och vänligt bemötande mot gäster.
Bistro - Här kommer du vara delaktig i matlagningen i Kalmar Campings bistro där vi serverar ett varierat utbud såsom pizzor, fish 'n chips, sallader, hamburgare m.m. samt städning/diskning av köket.
Städpersonal - Som en del i vårt städteam kommer ni ansvara för renhållningen av våra flertal servicehus och övriga utrymmen alltid håller högsta standard när det gäller renlighet och trivsel. Din noggrannhet och omsorg gör våra gästers upplevelse ännu bättre, och du är nyckeln till att våra destinationer förblir en plats som gästerna gärna kommer tillbaka till.
Vi söker er som är:
Serviceinriktad mot campingens gäster, vana vid högt tempo, ordningsamma och flexibla i ert arbetssätt samt stresståliga när vi har högre belastning. Du är engagerad, ansvarsfull, lösningsorienterad och tillmötesgående. Vi lägger stort fokus på att ni är utåtriktade och glada mot kunderna.
Ni måste kunna ta er till och från campingen, ibland med kort varsel då inhopp är vanligt beroende på väder. Bra kunskaper i svenska och engelska är ett krav då vi har flertal utländska gäster, andra språk är meriterande. Tjänsten kräver att du har fyllt 18 år med hänsyn till arbetstider, ansvar och eventuell alkoholservering.
Meriterande kvalifikationer: erfarenhet av att jobba på camping eller liknande verksamhet, arbeten inom servicebranschen, bokningsprogram, kassavan, kökserfarenhet, händig med praktiska saker för att lösa problem som kan uppstå på campingen. Utbildning inom service, turism, pedagogiska områden.
Lön: Timlön enligt individuell överenskommelse, semesterersättning tillkommer och ingen OB-ersättning utgår.
Arbetstider: Arbetspass schemaläggs inom tidsintervallet kl. 06.00-22.00 och varierar beroende på arbetsområde och verksamhetens behov.
Intervjuer och anställning görs löpande, annonsen kan komma att tas ner i förtid. Då många ansökningar kommer in kommer kontakt att ske vid intresse av en intervju.
Vill ni veta mer om oss kan ni besöka vår hemsida www.kalmarcamping.se
Ansökan med personlig brev & CV skickas till jobb@kalmarcamping.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@kalmarcamping.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb Kalmar Camping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Camping AB
(org.nr 559140-1350)
Rafshagen 430
)
395 98 LÄCKEBY Jobbnummer
9838224