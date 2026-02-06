Sommarjobb: Paddelkompaniet söker uthyrare som kan köra kanottransporter
Paddelkompaniet AB / Butikssäljarjobb / Ronneby Visa alla butikssäljarjobb i Ronneby
2026-02-06
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Paddelkompaniet AB i Ronneby
Sommarjobb vid kanotuthyrning i Blekinge - för dig som gillar ansvar, natur och ett aktivt jobb
Vill du ha ett sommarjobb där du är ute större delen av dagen, får ta eget ansvar och jobba nära både natur och människor? Då kan det här vara jobbet för dig. Vi söker sommarpersonal till vår kanotuthyrning på Karlsnäsgården i Blekinge under perioden juni-augusti.
Vi hyr ut cirka 36 kanoter för både kortare turer på Rödlången och längre paddlingar på Ronnebyån. För längre turer transporterar vi kanoter och utrustning till startplatser längre upp längs ån. Vi har även självservice stationer i Hovmantorp och Tjädersdal, som är en viktig del av verksamheten och som behöver ses till regelbundet.
Hos oss är ingen dag den andra lik - ibland är det fullt ös med gäster och transporter, ibland lugnare tempo där du själv ser till att utrustning, område och kanoter är i ordning.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som sommarpersonal kommer du att:
Sköta den dagliga uthyrningen på plats - ta emot gäster, lämna ut utrustning och ge tydliga instruktioner om paddling och säkerhet
Ge tips om turer, området och vad som är bra att tänka på ute på vattnet
Hålla butiken, området och utrustningen rena, säkra och i gott skick
Förbereda utrustning inför längre kanotturer
Lasta och lossa kanoter och utrustning på släp
Köra ut kanoter och utrustning till startplatser längs Ronnebyån (företagsbil + släp finns)
Kontrollera, fylla på och se över våra självservice stationer i Hovmantorp och Tjädersdal
Välkomna och hjälpa gäster som kommer tillbaka efter längre paddlingar
Arbetet är till stor del självständigt och innebär fysiskt arbete med tunga lyft, till exempel att lasta och lossa kanoter på släp på egen hand. Du behöver därför vara trygg i att arbeta ensam, ta ansvar och fatta egna beslut i vardagen. Vi finns alltid tillgängliga för frågor och kommer förbi vid behov.
Innan du börjar får du en ordentlig introduktion där vi går igenom rutiner, säkerhet och arbetsuppgifter. Vi åker även längs Ronnebyån så att du lär känna alla startplatser och stationer. Har du kört med släp tidigare är det ett plus, men inget krav - vi går igenom det tillsammans.
Vem vi söker
Du behöver inte ha jobbat med kanotuthyrning tidigare och du måste inte vara en van paddlare. Det viktigaste är hur du är som person.
Vi tror att du:
Gillar att jobba med människor och ge bra service
Trivs med att vara ute och har ett intresse för friluftsliv och vattennära aktiviteter
Är ansvarstagande, pålitlig och bekväm med att arbeta självständigt
Är initiativrik och ser vad som behöver göras under lugnare stunder
Är praktiskt lagd och inte rädd för att ta i när arbetet kräver det
Meriterande
Goda språkkunskaper i engelska och gärna ytterligare språk, till exempel danska, tyska eller holländska
Erfarenhet av paddling, vattenvana eller liknande service- eller säsongsarbeteKvalifikationer
God simkunnighet
B-körkort (lätt släp - BE behövs inte)
Arbetstider & period
Anställningen gäller juni, juli och augusti
Arbetstiderna varierar, oftast med start kl. 8 eller 9 på morgonen
Vissa dagar slutar arbetet tidigast kl. 13 när inga kanottransporter är inbokade.
På dagar med transporter kan arbetet pågå till cirka kl. 18
Lunchrast är betald och tas när det passar in i verksamheten
Schema och utbildningsdagar stäms av innan tillträde
Vad vi erbjuder
En arbetsplats vid vattnet och i naturen
Ett varierande och aktivt sommarjobb med mycket eget ansvar
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom besöksnäring, service & friluftsliv
Kostnadsfri paddling på fritiden i mån av tillgänglighet
Känner du igen dig?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Notera gärna att vi kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdagen om vi hittar lämpliga kandidater.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobb@paddelkompaniet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kanot". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Paddelkompaniet AB
(org.nr 556799-6730), https://paddelkompaniet.com/
Skärvgölsvägen 2 (visa karta
)
372 92 KALLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9728585