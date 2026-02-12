Sommarjobb på Personlig assistans, Lerums kommun
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Har du erfarenhet från vård och omsorg och trivs i en roll där din kompetens verkligen behövs? Då ska du söka till Personlig assistans i sommar!
Schemaperiod
Du kommer att arbeta under perioden vecka 26-33. För att kunna få ett arbetsschema måste du vara tillgänglig att arbeta minst fyra sammanhängande veckor under denna period, men du kan med fördel arbeta hela sommaren. Som minst kommer sysselsättningsgraden vara 75%, men det finns även möjlighet att arbeta 100% i vissa verksamheter.
Arbetstider
Arbetspassen är förlagda dag, kväll och sovande jour, vardagar och helger. Även dygnspass kan vara aktuellt.
Introduktion
Inför ditt första arbetspass kommer du att introduceras av handledare på arbetsplatsen, där du lär dig arbetsuppgifter, rutiner och brukarnas behov. Du kommer även att genomföra webbutbildningar samt ta medicindelegering .Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Uppdragen omfattar omfattande omvårdnadsarbete, där du behöver vara trygg med att arbeta självständigt och fysiskt aktivt. Det är ett ansvarstagande och meningsfullt uppdrag där du gör verklig skillnad för en annan människa varje dag.
Du arbetar i brukarens hem, men samarbetar också med kollegor, anhöriga och andra professionella aktörer i brukarens närhet.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
* Personlig omvårdnad, inklusive dusch, toalettbesök och hygienrutiner
* Förflyttningar med hjälpmedel - här krävs god teknik och erfarenhet
* Läkemedelshantering enligt delegation
* Stöd vid måltider, sondmatning kan förekomma
* Städning, tvätt och övriga hushållsuppgifter
* Socialt stöd och närvaro
* Medverkan vid aktiviteter, exempelvis promenader eller utflykter
* Dokumentation enligt gällande rutiner i våra systemKvalifikationer
Vem är du?
Du har tidigare arbetat inom personlig assistans eller annan vårdform och är trygg i din yrkesroll. Du är van att ta ansvar, arbeta självständigt och agera professionellt i olika situationer. Ditt engagemang för god omsorg märks i ditt bemötande både mot brukare, anhöriga och kollegor.
Du har tidigare haft medicindelegering . Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta efter genomförandeplaner och följa upp insatser enligt beslut.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, ha ett gott omdöme och kunna bygga förtroendefulla relationer. Vi lägger särskild vikt vid empati, servicekänsla och integritet egenskaper som är centrala i allt vi gör.
Dokumentation är en naturlig del av arbetet, liksom kommunikation med omsorgstagare, anhöriga, kollegor och andra professionella aktörer. Därför krävs goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Viktigt att veta
Innan anställning kan erbjudas behöver du visa upp ett giltigt utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Du beställer det själv via polisens webbplats. När du skickar in din ansökan får du en länk och instruktioner i autosvaret.
Välkommen med din ansökan, tillsammans skapar vi trygghet och mening!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning

Enligt avtal.
