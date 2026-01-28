Sommarjobb på kyrkogårdarna i Bygdeå församling
2026-01-28
Under juni, juli och augusti behöver vi extra förstärkning av personal till kyrkogårdarna. Gillar du praktiskt utomhusarbete är det här ett toppenjobb!
Nu har det blivit dags att ansöka om sommarjobb på kyrkogårdarna i Bygdeå, Robertsfors, Ånäset och Överklinten. Som sommarjobbare hos oss får du arbeta med gräsklippning, ogräsrensning, plantering och annat parkarbete. Du kan också få utföra andra praktiska arbetsuppgifter som till exempel målning.
Oavsett vilken som är din huvudsakliga arbetsort har du alla församlingens kyrkogårdar som arbetsområde.
Vi söker dig som är engagerad, noggrann och har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du behöver också ha en god fysik då arbetet tidvis kan vara fysiskt krävande.
Grönytemaskiner får bara användas av vuxna eller ungdomar som fyller 16 år under innevarande år (AFS 212:3). För att kunna söka tjänsterna behöver du därför vara född 2010 eller tidigare. Har du AM- eller B-körkort är det ett plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bygdeå församling
(org.nr 252002-7992)
Kyrkvägen 3 (visa karta
)
915 98 BYGDEÅ Arbetsplats
Bygdeå Församling Kontakt
Kyrkogårds- och fastighetschef
Olivia Robertsson olivia.robertsson@svenskakyrkan.se 0934-14404 Jobbnummer
9708706