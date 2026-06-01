Sommarjobb på korttidsboende i Åmotfors
2026-06-01
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Vi söker vårdbiträden och undersköterskor för sommaren 2026
Vill du ha ett meningsfullt och varierande sommarjobb där du gör skillnad varje dag?
Nu söker vi engagerade och ansvarstagande sommarvikarier till vårt korttidsboende under hela sommaren.
Om verksamheten
Ett korttidsboende är en tillfällig boendeform för vuxna personer som behöver stöd, omvårdnad och rehabilitering under en begränsad period. Det kan handla om personer som väntar på att komma hem efter sjukhusvistelse, behöver återhämtning, avlastning eller extra stöd i vardagen.
Hos oss arbetar vi för att skapa trygghet, delaktighet och en god livskvalitet för varje individ. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, sjuksköterskor, rehabpersonal och anhöriga.
3 plats(er). Arbetsuppgifter
Som vårdbiträde eller undersköterska hjälper du våra brukare i deras vardag genom att bland annat:
• Ge personlig omvårdnad och stöd
• Hjälpa till vid måltider och förflyttningar
• Skapa trygghet och social samvaro
• Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
• Dokumentera enligt verksamhetens rutiner
• Arbetet är varierande och innebär både självständigt ansvar och teamwork.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är utbildad undersköterska eller vårdbiträde
eller har pågående utbildning inom vård och omsorg
• Har ett gott bemötande och tycker om att arbeta med människor
• Är ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande men personlig lämplighet är mycket viktig.
Vi erbjuder
• Ett utvecklande och meningsfullt sommarjobb
• Trevliga kollegor och introduktion i verksamheten
• Möjlighet att arbeta hela eller delar av sommaren
• Varierande arbetstider dag, kväll och helg
Vid anställning begärs ett utdrag från polisens misstanke och belastningsregister
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader.
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du vill bli en del av vårt team på korttiden i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C324006". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eda Kommun
(org.nr 212000-1769)
Box 66
)
673 22 CHARLOTTENBERG Arbetsplats
Eda kommun Kontakt
Områdeschef Bemanningscentral
Jeanette Widsjön jeanette.widsjon@eda.se 070-2738409 Jobbnummer
9939018