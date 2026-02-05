Sommarjobb på kortis/boende för barn och unga enligt LSS!
2026-02-05
Vill du arbeta med omsorg och tillsyn av barn och unga? Är det viktigt för dig att ha ett varierande arbete? Är du dessutom kreativ, gillar att utveckla lek och är bra på att anpassa dig till din omgivnings olika behov och utvecklingsnivå? Då kan du vara rätt person för uppdraget!
Vilka är vi? Smedstorp är ett korttidsboende/boende för barn och unga. Vi erbjuder ett komplement till föräldrahemmet under kortare eller längre tid. Arbetet bedrivs i en hemlik miljö där vi arbetar för att ge barn/ungdomar goda livsvillkor utifrån var och ens förutsättningar. Låter det intressant?
Vi söker just nu sommarvikarier och hoppas att du är en utav dem vi söker. Vi ser gärna att du börjar som timvikarie innan sommaren för att komma in i arbetet och lära känna barnen/ungdomarna samt dina kollegor.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Uppdraget som stödassistent innebär att arbeta med och bemöta det enskilda barnet/ungdomen i boendemiljön. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik enligt VISA (visuell individuellt strukturerat arbetssätt). Du ger god omvårdnad och tillsyn och det innebär att du behöver anpassa ditt bemötande till varje unik situation. Det förekommer även omfattande omvårdnadsarbete.
Bland våra brukare förekommer utåtagerande beteende. För att minimera hot- och våldssituationer arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande, vilket innebär att du snabbt behöver kunna anpassa dig till utmanande beteenden, samt agera aktivt i förebyggande syfte. Det är viktigt att barnen/ungdomarna känner trygghet och tillit.
Vi utför alla i ett hem förekommande sysslor som t.ex. städning och matlagning. Vi vistas mycket i olika utemiljöer; på lekparker, i skogen och på vår gård, för att främja hälsan hos våra barn och ungdomar.
Vad erbjuder vi dig? Ett stimulerande och meningsfullt jobb med massor av mänsklig kontakt och många glada stunder. En väl strukturerad verksamhet som grundar sig på goda och kontinuerliga relationer med våra brukare, vårdnadshavare och skola. Du får vara kreativ och hitta nya sätt att utveckla lek och aktiviteter utifrån behov och önskemål.Kvalifikationer
Det allra viktigaste är att du har ett gott bemötande och vill lära dig jobbet. Du behöver också vara bra på att samarbeta, kommunicera och ha en positiv inställning. Utbildning inom vård och omsorg eller barn- och fritid är värdefullt för jobbet men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom autismspektrumområdet och förmågan att kunna agera lågaffektivt vid situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Då det förekommer omfattande omvårdnadsarbete är det bra om du har erfarenhet eller utbildning kring det.
Du har en hög personlig mognad då du kommer att hantera barn/ungdomar med ett stort behov av stöd. Du har ett stort tålamod, är flexibel inför olika situationer och du är empatisk i ditt bemötande.
Du behöver även ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Körkort B och förmågan att köra bil är önskvärt. Utdrag ur polisregistret krävs för att arbeta hos oss.
Vi erbjuder dig månadsanställning och heltidsarbete. Det finns möjlighet att börja jobba extra redan nu så vänta inte med att söka. Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden. Vi ser fram emot din ansökan!
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
