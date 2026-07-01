Sommarjobb på ICA-butiker i Lund/Malmö med omnejd
Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Lund Visa alla butikssäljarjobb i Lund
2026-07-01
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannica AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill jobba i ICA-butiker i sommar!
Som butikskonsult är du anställd hos Bemannica och arbetar i olika ICA-butiker i Lund och Malmö med omnejd. Detta ger dig bred och värdefull kompetens inom dagligvaruhandeln.
Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag som i över tio år hjälpt ICA-butiker med deras personalbehov.
Om rollen Arbetsuppgifterna kommer att variera mellan kassaarbete, varuplock med mera, baserat på vilka avdelningar som du har erfarenhet av. Vi söker dig som har varit anställd på ICA eller annan livsmedelsbutik tidigare. Har du erfarenhet av avdelningar som delikatess eller förbutik är det mycket meriterande. När det gäller arbetstider förekommer arbete både på morgon och kväll och arbetet kan vara förlagt såväl på vardagar som på helger. Du lägger in din tillgänglighet i vårt schemaläggningssystem och tillfrågas sedan om arbetspass via vår app. Med andra ord är detta ett perfekt extrajobb vid sidan av studier eller ett annat arbete.
Om dig Vi söker dig som tidigare har varit anställd i livsmedelsbutik. Som person är du serviceinriktad och du trivs i daglig interaktion med kunder. Du är flexibel och trivs bra med fartfyllda och händelserika arbetsdagar.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vid behov.
Lön: Enligt Handels kollektivavtal med tillhörande OB-tillägg.
Urval och intervjuer sker löpande.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Om oss Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook eller Linkedin för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7682652-2079273". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.bemannica.se
222 20 (visa karta
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222 20 LUND Arbetsplats
Bemannica Jobbnummer
9986317