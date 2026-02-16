Sommarjobb på Göta Sweets - Söker teammedlemmar! 2026
Nittionian - Söderköping AB / Servitörsjobb / Söderköping Visa alla servitörsjobb i Söderköping
2026-02-16
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nittionian - Söderköping AB i Söderköping
Brinner du för service och älskar att arbeta i en positiv atmosfär? Då kan du vara den vi söker för sommarjobbet på Göta Sweets i Söderköping!Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Göta Sweets är en charmig och omtyckt plats där vi skapar underbara upplevelser för våra kunder. Vi är nu på jakt efter både heltids- och deltidsmedarbetare som vill vara en del av vårt team under sommaren 2026.Dina arbetsuppgifter
Servera och hjälpa våra kunder med ett leende på läpparna.
Hantera kassan och säkerställa korrekt hantering av betalningar.
Förbereda och servera våra läckra sötsaker och drycker.
Hålla ordning och reda för en ren och trivsam arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har en positiv attityd och trivs med att arbeta i team.
Är serviceinriktad och brinner för att ge kunder en fantastisk upplevelse.
Har förmågan att arbeta flexibla arbetstider, inklusive helger.
Vi erbjuder:
En rolig och givande arbetsmiljö.
Möjligheten att vara en del av ett fantastiskt team.
Erfarenhet inom kundservice och detaljhandel.
Attraktivt lönepaket.Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du berättar varför du skulle vara en perfekt passform för Göta Sweets. Skicka din ansökan till info@gotasweets.com
Välkommen till Göta Sweets - där varje dag är fylld av sötsaker och glädje! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: info@gotasweets.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nittionian - Söderköping AB
(org.nr 559320-4703)
slussgränd 3 (visa karta
)
614 34 SÖDERKÖPING Arbetsplats
göta sweets Jobbnummer
9744956