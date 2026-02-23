Sommarjobb på gata/hamn i Strömstad - gör staden och sommaren ännu bättre!
2026-02-23
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens vatten- och avlopp, avfallshantering, gator och parker, natur- och grönområden, hamnar samt kommunens skogs- och markinnehav.
Vill du ha en sommar fylld av spännande arbetsuppgifter, härliga kollegor och möjligheten att göra skillnad i vår kommun? Då har vi jobbet för dig! Tekniska förvaltningen söker nu sommarförstärkning till våra fantastiska team inom gatuavdelningen och hamnavdelningen.
Gästhamnsvärd
Vi erbjuder dig ett sommarjobb i fantastisk utomhusmiljö med det viktiga uppdraget att ta emot och välkomna gästerna med deras båtar. Jobbet innebär att kontrollera betalningar av hamnavgifterna och mindre underhållsarbeten och skötsel på anläggningen. Du kommer vara en viktig turistambassadör för vår plats genom personliga möten, e-post och telefon.
Kosterlänken
Gillar du att köra båt på Koster men inte på grund, bli då kapten på linfärjan mellan Syd- och Nordkoster. Du kommer vara en viktig turistambassadör för vår plats - och du får en fantastisk utsikt varje dag!
Sommarpatrullen
Du kommer patrullera regelbundet våra hamnmiljöer, gator och torg och ser till att det är rent och snyggt överallt. Du skapar ett mervärde för våra invånare och besökare och ser till att alla får ett gott intryck av vår fina stad. Arbetsuppgifterna kommer i stort innebära att plocka skräp på Strömstads allmänna platser (Strandpromenaden, torg, gång- och cykelvägar mm) och tömning av papperskorgar för att säkra upp att det blir en trevlig miljö. Perfekt för dig som gillar att vara i rörelse!Kvalifikationer
För att jobba i sommarpatrullen behöver du ha AM-körkort och därför vara 15 år eller äldre. Meriterande med B-körkort.
Vi ser att nyfikenhet och viljan till att lära nytt kan väga lika tungt som erfarenhet. Det är självklart för dig att leverera service genom positiv kommunikation och kvalité i det vi gör till våra invånare och gäster.
Vad du får hos oss?
En rolig, serviceinriktad och utvecklande sommar i en härlig arbetsmiljö där du är med och skapar en fantastisk upplevelse för våra invånare och gäster. Dessutom erbjuder vi friskvårdsbidrag till alla våra sommarvikarier!
Ta chansen och sök nu! Intervjuer sker löpande så säkra ditt sommarjobb redan nu.
