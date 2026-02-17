Sommarjobb övergripande bemanningsplanerare inom hemtjänst
2026-02-17
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Ditt nya jobb
Vi söker en vikarierande övergripande bemanningsplanerare inom hemtjänst i Vimmerby kommun under sommarperioden 260601-260816.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Som övergripande bemanningsplanerare planerar du det dagliga arbetet i hemtjänsten. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Arbeta löpande i verksamhetssystemet Lifecare.
* Registrera nya brukare samt uppdatera befintliga ärenden i Lifecare utifrån beslut från biståndshandläggare, så att planeringen alltid speglar senaste förändringarna.
* Delta i den dagliga resursfördelningen tillsammans med kollegor för att säkerställa att bemanningen överensstämmer med hemtjänstens planerade insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter
* Tidigare arbetat i programmet Lifecare, Visma, phoniro eller liknande.
Du är en person som tar ansvar, är flexibel och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Med en positiv inställning och god förmåga att arbeta strukturerat och självständigt hanterar du även perioder med hög arbetsbelastning.
Arbetet innebär ett nära samarbete med både kollegor och enhetschefer, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation. För tjänsten krävs mycket god datorvana samt mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Arbetstiden är förlagd till dagtid måndagfredag. Under vikariatet har vi tyvärr inte möjlighet att bevilja längre ledigheter.
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Du som sökande måste uppvisa giltigt Pass, nationellt id-kort eller personbevis samt utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker. Handläggningstiden är cirka två veckor, beställ därför utdraget i god tid via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Gör så här:
* Klicka på "Till etjänst för registerutdrag"
* Logga in med BankID
* Välj "Arbeta med barn med funktionsnedsättning" i listan
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306450". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
(org.nr 212000-0787) Arbetsplats
Vimmerby kommun, Vård och omsorg i hemmet Kontakt
Bemanningsrekryterare
Emma Wärnelius emma.warnelius@vimmerby.se 010-3569872 Jobbnummer
9748468